邀集四大領域產學專家 全社會防衛韌性委員會26日登場

賴清德總統成立三大委員會，壓軸的全社會防衛韌性委員會將於9月26日登場，委員名單也曝光。除了機關代表，產學界代表將分為四大領域，包括民力訓練暨運用、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備、以及資通、運輸及金融網絡安全。

與921防災日相互呼應，全社會防衛韌性委員會安排在9月26日召開，以一系列為大規模救災狀況量身打造的演練為委員會暖身，同時透過不同規模、層次與狀況的演練，凸顯全社會防衛韌性委員會要整合產官學界與民間百工百業力量，以強化整體社會韌性的初衷。

據了解，委員名單除了國防部長顧立雄、經濟部長郭智輝、交通部長陳世凱、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、海委會主委管碧玲等政府機關代表，產學界委員將分為四大領域。

民力訓練暨運用，包括玉山寶光聖堂董事長王寶宗、中華民國全民國防教育協會理事長廖英熙、台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、壯闊台灣聯盟創辦人暨理事長吳怡農、台灣數位外交協會理事長郭家佑、台灣民主實驗室、黑熊學院顧問曾柏瑜、世新大學傳播管理學系副教授劉玉晳。

能源及關鍵基礎設施維運，包括政大公行系特聘教授兼創新國際學院院長杜文苓、台大資工系副教授蕭旭君。社福醫療及避難設施整備，包括佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、台灣災難醫療隊發展協會榮譽理事長蕭雅文、黑熊民防教育協會理事長劉文。

資通、運輸及金融網絡安全則是趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦、Google台灣總經理林雅芳、台灣網路資訊中心董事長黃勝雄、國家太空中心主任吳宗信、台灣駭客協會理事戴辰宇。