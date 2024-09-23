美律公司治理獲肯定 列 MSCI ESG A級評等

美律實業永續表現受評比肯定，除獲MSCI ESG A 級評等外，日前亦獲天下永續公民獎大型製造業第20名。美律表示，在公司治理上，美律為公司治理評鑑前5%企業，並持續著眼全球社會需求。

獲得MSCI ESG A級及天下永續公民獎大型企業第20名

美律實業表示，集團以「為健康與永續的生活，創造美好感知體驗」為核心精神，發展永續藍圖，在永續治理上，持續推動永續績效與薪酬連結，從政策制定、目標設定到方案優化，均由高階主管親自帶領；在環境面上，加入科學基礎減碳倡議（SBTi），積極進行範疇三減碳，為客戶提供永續設計解方。

美律補充，今年再度重回天下永續公民獎大型企業前20名，也獲得MSCI ESG A級肯定，未來將持續以永續領航者的角色，帶動產業永續之輪。

持續洞察社會需求，開發業界首創人因AI系統

美律總裁黃朝豐指出，著眼社會需求，是創新的根本，透過永續實踐，更能貼近全球使用者需求，持續發展更低耗能、高舒適度與環境永續的創新方案，例如：發展業界首創的人因ＡＩ系統；透過員工活動，收集健康受測者步態與肌電數據，以建立各項健康受測者常模等。他認為，放眼未來，美律將用自身經驗，帶領價值鏈為世界帶來更優質且永續的感官體驗。