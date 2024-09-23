快訊

網瘋傳吳慷仁簽約中國經紀公司 名導「拜託一事」：否則可惜了

快檢查發票！ 5、6月期千萬特別獎5張未領 地點、明細一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

創惟遭駭客攻擊 目前資訊系統陸續恢復中 對營運並無重大影響

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
IC設計業者創惟遭受駭客攻擊。(路透)
IC設計業者創惟遭受駭客攻擊。(路透)

IC設計業者創惟（6104）23日公告，公司部份資訊系統遭受駭客攻擊，目前資訊系統陸續恢復中，評估對公司營運並無重大影響。

創惟表示，公司發現網路傳輸異常，部份伺服器遭受駭客攻擊，資安單位立即啟動防禦復原機制，並邀集外部資安公司技術專家協同處理，當前資訊系統陸續恢復中。

針對改善情形及未來因應措施，創惟指出，公司後續仍將持續強化網路與資訊基礎架構的安全管控，以確保資訊安全。

創惟 資安 駭客

延伸閱讀

央視稱中國遭國軍駭客攻擊 資通電軍：指控非事實

遭中共盯上的「匿名者64」 究竟在網上發了什麼？

中國國安部曝國軍養駭客攻陸？ 黃國昌持高度保留態度

北市基隆河部分水門維持封閉 其餘陸續開啟

相關新聞

傳台積電商討阿聯建廠 專家：八字沒一撇

「華爾街日報」報導，台積電和三星電子已就在阿拉伯聯合大公國興建巨大廠區進行討論。半導體產業專家表示，台積電應是業務開發人...

阿拉伯聯合大公國建廠？ 台積電澄清這樣說

華爾街日報報導，台積電（2330）和三星電子已就在阿拉伯聯合大公國興建巨大廠區進行討論，不過，台積電23日回應提問提出澄...

Taiwan+1效應 學者：台灣半導體產值增加市占衰退

美中兩強持續角力，加上地緣政治風險延燒，台灣半導體產業享譽全球，但也面對國際環境對「Taiwan+1」的要求，期望拓展海...

創惟遭駭客攻擊 目前資訊系統陸續恢復中 對營運並無重大影響

IC設計業者創惟（6104）23日公告，公司部份資訊系統遭受駭客攻擊，目前資訊系統陸續恢復中，評估對公司營運並無重大影響...

瑞銀台灣企業論壇登場 聚焦台灣晶片製造及AI

邁入20週年的瑞銀證券台灣企業論壇23日至25日在台北舉辦，除了探討全球環境變化對台灣經濟、市場和企業的影響外，也將聚焦...

傳商討阿拉伯聯合大公國建廠 台積電：無海外新計畫

華爾街日報報導，台積電和三星電子已就在阿拉伯聯合大公國興建巨大廠區進行討論。台積電表示，正專注於現有的全球布局專案，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。