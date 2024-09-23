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創惟遭駭客攻擊 目前資訊系統陸續恢復中 對營運並無重大影響
IC設計業者創惟（6104）23日公告，公司部份資訊系統遭受駭客攻擊，目前資訊系統陸續恢復中，評估對公司營運並無重大影響。
創惟表示，公司發現網路傳輸異常，部份伺服器遭受駭客攻擊，資安單位立即啟動防禦復原機制，並邀集外部資安公司技術專家協同處理，當前資訊系統陸續恢復中。
針對改善情形及未來因應措施，創惟指出，公司後續仍將持續強化網路與資訊基礎架構的安全管控，以確保資訊安全。
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