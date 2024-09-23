Taiwan+1效應 學者：台灣半導體產值增加市占衰退

美中兩強持續角力，加上地緣政治風險延燒，台灣半導體產業享譽全球，但也面對國際環境對「Taiwan+1」的要求，期望拓展海外生產基地、分散風險。中經院學者指出，台灣半導體產業產值增加、市占率衰退將是必然影響。

全球供應鏈重組之際，國際大廠考量地緣政治風險及供應鏈韌性，愈來愈多希望台灣能夠響應「台灣+1（Taiwan+1）」的策略，除了台灣之外，也要有另個生產基地。這也是晶圓製造龍頭台積電近年頻頻啟動海外投資計畫，先後赴美國、日本、德國設廠的原因。

中經院今天舉行「地緣政治、政府新政與前瞻科技發展研討會」，探討AI研發與應用、半導體與晶片領域等主題。

中華經濟研究院第二研究所分析師黃仁志指出，目前政府政策相當明確，希望延續台灣在半導體產業的國際競爭優勢，不只五大信賴產業推動方案中，半導體是其中一環，力拚台灣成為全球半導體全供應鏈的主導者，此外，晶創台灣方案也是透過晶片產業的技術優勢，帶動晶片產業與各產業成長，奠定台灣未來發展國力。

近年來，各國政府均體認到，晶片不只是單純產業，更攸關國安，因此積極投入、盼能強化自身產業實力。

黃仁志分析晶片科技競爭的國際趨勢，直言AI廠、晶片廠正彼此靠攏和尋求替代。觀察美國情況，IC設計企業競逐高算力的AI晶片，應用端企業則尋求開發自家晶片。歐洲方面，晶片法尋求提升半導體生產能力。

亞洲方面，黃仁志指出，中國成熟製程產能提升，先進晶片能力仍在努力，韓國著重記憶體晶片加上半導體聚落，日本則以設備材料槓桿製造能力。

儘管台灣半導體產業實力堅強，在全球供應鏈具有相當大的影響力，黃仁志提醒，全球供應鏈重組之際，各國政府不想要過度依賴單一生產基地，因而對生產基地plus 1（+1）的要求愈來愈高，特別是「Taiwan+1」。

黃仁志認為，從大趨勢來看，台灣在優良晶片技術代工下，產值仍會成長，但面對各國大廠持續布局AI晶片製造跟能力，台灣可能面臨全球市占率衰退的狀況，如何鞏固自身優勢將是未來重要課題。

隨著人工智慧（AI）商機大爆發，台灣有半導體產業基礎，具有利基，中經院第二研究所分析師洪尉淳從日本、韓國的發展現況，思考台灣策略可以如何精進，並提醒台灣政策目前多屬大方向指導原則，可以思考是否需要針對特定產業，提出發展路徑。

洪尉淳指出，根據國際調查，目前普遍認為美國、中國在AI發展屬於領先國，日本、韓國、加拿大、英國等都屬於追趕國，這些國家的發展在領先國之後，但在AI領域已經有一定程度或逐漸增強的影響力，在某些特定項目上，處於區域領先、直追全球領先地位。

日本表現較佳項目是基礎建設、應用開發、營運環境、人才，政策投入擴大AI在各行各業的應用，發展策略最重要目標是在「AI制度與安全」取得國際影響力。韓國方面，強項在於基礎建設、應用開發及政府策略，期待在既有的半導體優勢上，強化AI實力。

洪尉淳表示，在AI方面的政府政策，目前多偏向原則性的指導方針，其實日本也是如此，不以明確法律規範，是因爲AI仍在不斷發展，如果法律寫太死，可能不夠有彈性，以指導方針處理的話，比較有彈性。

不過洪尉淳指出，日本對於特定產業明確提出發展路線，台灣是否要針對特定產業提出發展路徑，是可以思考的方向。