傳台積電商討阿聯建廠 專家：八字沒一撇

「華爾街日報」報導，台積電和三星電子已就在阿拉伯聯合大公國興建巨大廠區進行討論。半導體產業專家表示，台積電應是業務開發人員前往了解潛在新客戶需求，要在阿聯設廠應是「八字沒一撇」。

「華爾街日報」引述消息人士指出，台積電高層近日走訪阿聯，針對建廠事宜進行討論；三星（Samsung）也考慮未來數年在阿聯投入晶片製造。

台積電表示，公司始終以開放的態度歡迎促進半導體產業發展的建設性討論。台積電正專注於現有的全球布局專案，目前並沒有新的海外投資具體計畫。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨說，當有潛在新客戶對晶片有需求，台積電業務開發人員前去了解，是正常的情況。

楊瑞臨表示，隨著台積電擴大全球布局，將分別有台灣、美國、日本及歐洲等地晶圓廠營運接單，台積電應會讓阿聯客戶先衡量自身需求，擇地下單。台積電要在阿聯設廠應是「八字沒一撇」。

台積電目前在美國亞利桑那、日本熊本和德國德勒斯登設廠；亞利桑那州廠預計明年上半年量產4奈米製程，熊本第1座晶圓廠今年第4季量產12奈米、16奈米、22奈米和28奈米製程，德勒斯登廠預計2027年量產。