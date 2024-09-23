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把握旺季行情！ 近十年第4季全球主要指數近乎上揚

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

FOMC會議宣布降息兩碼，被解讀為預防性降息，雖然美股在訊息釋出後出現小幅震盪，但法人指出，觀察近10年第4季全球主要指數平均表現，近乎全數上揚，建議投資人把握第4季旺季行情機會。

觀察過往美國降息期間，美股走升機率高，且隨時間進入第4季傳統旺季，統計近10年全球主要指數在第4季平均表現，幾乎全數上漲，且強勢市場主要集中美國、日本、台灣、印度等，僅有俄羅股市收跌，顯見從現在起進駐市場，有高機率可搭上第4季的多頭列車。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，受惠於年底消費旺季行情，近十年來MSCI世界指數在第4季平均漲幅達4.85%，而美股四大指數包括費城半導體、道瓊、S&P500、那斯達克指數同期漲幅全數超越MSCI世界指數，而亞股中的日經225指數、台股OTC與加權指數，還有上證綜合、印度、印尼等市場，也全數勝過MSCI世界指數，這些漲勢超前的市場，第4季漲幅平均高達4.8%至11%。

葉家榮進一步分析，自1995年以來聯準會共採取三次預防性降息，從歷史數據分析，美股在降息期間皆以上漲回應，顯見資金寬鬆對提振市場信心有一定的助益，且在開啟降息後的6個月、1年、甚至2年，股市漲幅都相當亮眼，反映出「經濟成長+資金成本降低」，的確是聯準會透過預防性降息最想達到的成果。

針對美國降息後的第４季股市投資，葉家榮建議，成熟市場最為看好美股，其次是日股及歐股，預期S&P500指數將在5200點至5800點區間波動，若美股回測季線支撐時可留意。

新興市場中，台股目前進入震盪盤整，兩萬點大關可望有撐，預估明年第1季輝達新一代AI晶片（GB200）出貨前，仍有高點可期；產業的部分，持除了AI相關題材外，亦可聚焦醫療生化及基礎建設類股，在降息開啟時相關價值型產業可望受到資金青睞。

美股 降息

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