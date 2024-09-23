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阿拉伯聯合大公國建廠？ 台積電澄清這樣說

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

華爾街日報報導，台積電（2330）和三星電子已就在阿拉伯聯合大公國興建巨大廠區進行討論，不過，台積電23日回應提問提出澄清。

台積電完整說明如下：

台積公司始終以開放的態度歡迎促進半導體產業發展的建設性討論。然而，我們正專注於現有的全球佈局專案，目前並沒有新的海外投資具體計劃。

台積電海外廠目前佈局包含日本熊本、美國AZ以及歐洲廠，台積電海外建廠速度最快為日本熊本廠。日本官方大力支持，熊本新廠資本支出從原訂約70億美元拉升至86億美元，提供22／28奈米、12／16奈米製程產能，月產能也較最初目標4.5萬片提升為5.5萬片12吋晶圓。

同時美國亞利桑那州新廠持續建設，首座廠衝刺2025年量產。法人預期，台積電日本、美國新廠以及德國廠將先後貢獻營收和產能，台積電海外產能在2028年占比將占總產能20%，相關占比更可能因海外補助投資進度而提高，可進一步滿足客戶對異地備援與地緣政治需求。

德國廠部分，台積電是在2023年8月8日董事會後，與博世、英飛凌、恩智浦半導體共同宣布合資成立歐洲半導體製造公司（ESMC）並推動德國設廠計畫，此計畫興建的晶圓廠預計採用台積電28／22奈米平面互補金屬氧化物半導體（CMOS）技術，以及16/12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術，並火速在2024年8月10日動土，是是近年半導體大廠在歐洲投資創紀錄最神速動土的業者。

半導體 台積電 日本

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