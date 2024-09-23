瑞銀台灣企業論壇登場 聚焦台灣晶片製造及AI

邁入20週年的瑞銀證券台灣企業論壇23日至25日在台北舉辦，除了探討全球環境變化對台灣經濟、市場和企業的影響外，也將聚焦台灣晶片製造、人工智慧（AI）、硬體產業及非科技領域的成長潛力等議題。

瑞銀與台灣證券交易所合作舉辦為期3天的瑞銀證券台灣企業論壇（UBS Taiwan Summit 2024），預計將有300多名與會者，今年邀請約60家企業參與，包括科技類股台積電、鴻海、聯發科、緯創、技嘉等，以及非科技類股富邦媒、巨大等。

瑞銀指出，今年論壇主軸圍繞在人工智慧在2024年席捲全球各產業，台灣身處全球供應鏈的關鍵地位，不僅只有科技產業，非科技領域的產業也面臨轉型再成長的階段；討論重點包括企業如何在不斷變化的市場環境中突圍精進、台灣整體經濟如何因應日益複雜的地緣政治，並讓台股持續保持優勢。

與會者將透過參加小組會議、並獲得獨家一對一交流等機會，掌握台灣各行業最新趨勢，發掘潛在投資機會。

針對台灣未來經濟成長走勢，瑞銀投資銀行研究部亞洲和中國經濟分析師鄧維慎表示，台灣經濟在未來幾個季度將持續展現韌性，預估2024年經濟成長將達到3.8%，2025年經濟成長將達到3.1%。