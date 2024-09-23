傳商討阿拉伯聯合大公國建廠 台積電：無海外新計畫
華爾街日報報導，台積電和三星電子已就在阿拉伯聯合大公國興建巨大廠區進行討論。台積電表示，正專注於現有的全球布局專案，目前沒有新的海外投資具體計畫。
華爾街日報引述消息人士指出，台積電高層近日走訪阿聯，針對建廠事宜進行討論；三星（Samsung）也考慮未來數年在阿聯投入晶片製造。
台積電表示，公司始終以開放的態度歡迎促進半導體產業發展的建設性討論。台積電正專注於現有的全球布局專案，目前並沒有新的海外投資具體計畫。
台積電目前在美國亞利桑那、日本熊本和德國德勒斯登設廠；其中，亞利桑那州廠預計明年上半年量產4奈米製程，熊本第1座晶圓廠將於今年第4季量產12奈米、16奈米、22奈米和28奈米製程，德勒斯登廠預計2027年量產。
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