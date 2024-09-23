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台積買下群創廠房…先進封裝火速建廠 拉升總產能倍增

經濟日報／ 記者尹慧中李珣瑛／台北、新竹報導
台積電。 （路透）
台積電。 （路透）

台積電（2330）衝刺先進封裝產能建置，8月中旬買下群創南科四廠後，供應鏈傳出，台積電已展開「火速建廠」計畫，現在一邊進行廠區交割，一邊開始對廠務與設備協力廠下單，務求第一波新廠工程與設備能在2025年農曆年前到位，並已經將群創南科四廠納入明年整體CoWoS戰力，力拚2025年總產能翻倍。

據悉，台積電已將新購入的群創南科四廠列為先進封測八廠，內部代號「AP8」廠區。對於剛買到群創南科四廠就一邊交割一邊下單廠務與設備協力廠，務求AP8廠2025年加入貢獻等議題，台積電公關處20日回應，公司於月前公告與群創簽訂合約，購買其廠房及附屬設施，目前無進一步資訊可分享。

據悉，台積電8月15日宣布斥資171.4億元買群創南科四廠，群創目前已展開分區交割作業，以期滿足台積電加速先進封裝投產的規畫。對於買方一邊交割一邊開始布建廠務與設備，群創則表示，公司訊息請以重訊為準。

台積電先進封裝火速建廠
台積電先進封裝火速建廠

AI熱潮推升台積電先進封裝嚴重供不應求，業界盛傳，台積電因應客戶群迫切的需求，購買群創廠雖然預定年內交割，但已提前展開擴廠前置作業。該廠區目前空置，台積電以類似「借屋裝修」方式開始規劃後續，並要求設備與廠務展開前置作業，進而確保2025上半年該廠可加入CoWoS先進封裝產能貢獻。

供應鏈透露，以台積電發包的工程時程規劃來看，AP8廠區無塵室及相關的水氣化工程都將於農曆年前後完工，以利後續製程機台進入裝機作業。

供應鏈分析，台積電買群創南科四廠改建，要比自行興建新廠大幅縮短時間，至少省下土木結構建廠的一年時間，這對紓解CoWoS產能供不應求的現況大有助益。

法人推估，台積電今年CoWoS產能超過翻倍成長，公司自家月產能可達約3.5萬片，明年上看7萬片，再度翻倍。若納入協力夥伴，今年總月產能近5萬片，明年高標約7.5萬片，估產能包含AP8廠，以及前段與後段封測夥伴日月光投控及美系封測大廠艾克爾（Amkor）等，有助產能朝高標實現。

台積電先進封裝擴產方向一直相當明確，董事長魏哲家已於前一次法說會預告，CoWoS當前產能嚴重供不應求，台積電自身努力擴產，並攜手封測夥伴希望2025年至2026年達到供需平衡。

CoWoS 台積電 群創

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