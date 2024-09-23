台積電OIP生態論壇 北美打頭陣

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）年度全球開放創新平台（OIP）生態系統論壇將登場，首場預定9月25日在北美聖塔克拉拉開跑，日本、台灣、大陸、歐洲、以色列等後續將接棒舉辦。

台積電OIP生態系統論壇是業界一窺台積電在創新領域動態的重要活動，去年台積電在論壇中宣布攜手21個 3DFabric聯盟夥伴共同攜手合作並釋放創新，引爆話題。今年各界關注台積電先進封裝生態夥伴合作後續進展，外傳記憶體夥伴SK海力士也將首度與會，並展示合作進度。

台積電OIP生態系統論壇主要和生態圈夥伴合作展示成果，去年在論壇上宣布突破性成果，重新定義3D IC未來。

據台積電官網說明，今年OIP生態系統論壇重點關注AI如何改變晶片設計及3D IC系統設計的最新進展，參與生態系統合作夥伴，可以深入瞭解最新的創新和突破。

台積電於2008年創建開放創新平台，匯集客戶與夥伴的創新思考，秉持縮短設計時間與量產時程、加速產品上市時間並加快獲利時程的共同目標。

台積電於官網指出，今年將由一系列多場論壇，展示生態系統如何合作解決關鍵設計挑戰，並在晶片設計過程中利用AI。

台積電 生態

延伸閱讀

不只台積電！共同買下風場的集團 開放加入「綠電分配沙盒」

至少擁有10張台積電（2330）卻不搭計程車！ 雨果：省錢真的是一種信仰？

集邦：AI 需求推動 Enterprise SSD 第2季合約價季增25%

研調：AI 需求促 Enterprise SSD 合約價第3季看增15%

相關新聞

華為三折機追單供應鏈 富世達、兆利營運進補

華為首款三折機「Mate XT」20日開賣，即使售價高達人民幣1萬9,999元（約新台幣9萬元）起，為華為史上最貴智慧手...

台積買下群創廠房…先進封裝火速建廠 拉升總產能倍增

台積電衝刺先進封裝產能建置，8月中旬買下群創南科四廠後，供應鏈傳出，台積電已展開「火速建廠」計畫，現在一邊進行廠區交割，...

i16開紅盤 沙漠金最搶手

蘋果iPhone 16系列新機20日開賣，市場靜待歐美等主要市場開賣第一個周末銷售數字之際，台灣市場先捎來好消息，業界普...

群創攜超微強攻矽光子 揮軍半導體再下一城

群創由面板跨足半導體再下一城，揮軍當紅的矽光子應用，投資超微（AMD）相中的台灣矽光子新秀元澄半導體與先發電光，各持有1...

群創董座洪進揚 邁大步轉型

群創董事長洪進揚2018年上任時，雖是面板產業的「新兵」，仍將其長年在外資法人圈練就的「金童」眼光，助力群創邁開轉型的大...

友達結盟權王 外資按讚

群創布局當紅的矽光子應用浮出檯面，有望與超微（AMD）合作搶食未來商機。另一家面板大廠友達也加碼布局矽光子，不僅入列台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。