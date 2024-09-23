台積電超急單設備鏈衝一波 辛耘、弘塑等迎利多

台積電（2330）剛買下群創南科四廠，即啟動先進封裝新廠「火速建廠」計畫，一邊進行廠區交割，一邊開始對廠務與設備協力廠下單，相關訂單都是「超急單」，傳出台積電不惜加價要求協力廠務必準時在明年首季將新廠廠務與設備到位，外商ASM Pacific、台灣辛耘（3583）、弘塑（3131）等夥伴都接到緊急動員通知。

辛耘、弘塑成為台積電買下群創南科四廠衝刺先進封裝布局後，第一波受惠的本土設備供應商。業界看好，隨著加價超急單報到，辛耘、弘塑營運將吞下大補丸。

台積電衝先進封裝加價下超急單

業界觀察，台積電擴大定義晶圓製造，市占率穩增之際，後段封測與廠務協力廠將角色更吃重。本次群創南科四廠尚未完成交割就火速要求設備協力廠進駐變更廠房設計，同時對設備鏈下急單，加價要求準時明年首季就要到位，為接手廠區後第一時間進入量產做足準備。

據悉，台積電已將新購入的群創南科四廠列為先進封測八廠，內部代號「AP8」廠區，該廠量產所需先進封裝設備以外商ASM Pacific為主要供應商，辛耘、弘塑等台灣在地供應鏈則提供濕製程與自動化設備等機台。

台積電對先進封裝設備廠猛下超急單之際，相關廠務協力廠同步動起來。半導體廠務工程供應鏈傳出，由於面板廠原有的無塵室不符合半導體先進封裝製程要求，台積電規劃將該廠無塵室工程分拆為兩包，其中一、二樓擬發包予亞翔；三至六樓可望由漢唐承接。

據悉，台積電要求協力廠，原群創南科四廠無塵室拆除工程要在今年9月底至11月底的兩個月工期完成，並同步展開無塵室工程的設計作業，可望由帆宣承接。



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