友達結盟權王 外資按讚

群創（3481）布局當紅的矽光子應用浮出檯面，有望與超微（AMD）合作搶食未來商機。另一家面板大廠友達（2409）也加碼布局矽光子，不僅入列台積電（2330）、日月光投控（3711）等大咖號召的「SEMI矽光子產業聯盟」，更集結旗下富采等轉投資量能，全力衝刺矽光子，營運同步充滿轉機，外資按讚。

面板雙虎矽光子布局態勢大略底定：群創結盟超微，透過轉投資元澄半導體、先發電光在磊晶、矽光子平台設計等領域發力。友達則與台積電、日月光投控等大咖一起打群架，雙虎各有半導體產業大咖結盟作為後援，火力十足，也更為營運增添轉機。

外資認為，相較傳統的三五族材料光收發器，矽光子技術更具有高速、高密度整合、低成本等「雙高一低」優勢，市占率預估將由2022年的25%倍增至2026年的50%，整體供應鏈將蓬勃發展，相關廠商有望全面受惠。

友達指出，隨著AI和新興技術的迅猛發展，推升高速資料傳輸需求，帶動矽光子蓬勃發展，友達加入SEMI矽光子產業聯盟，正可擴展市場機會，以提升整體產業競爭力，期望共享技術趨勢與市場動態，加速技術成果的轉化。

友達並透過轉投資的富采，強化矽光子量能。富采集團旗下隆達電子董事長范進雍先前透露，現階段除了投入矽光子技術，更應評估目前矽光子採用的雷射技術後，推出效率更佳的微型發光二極體，這不僅是新一代顯示技術，也是光通訊的矽光子下一階段評估的熱門技術。

范進雍認為，矽光子產業藉由異質及材料產業的結合，將台灣半導體及三五族與創新想法跟專業製造結合，讓矽光子從實驗室走到產業界。此外，也評估用Micro LED取代雷射，投入熱門的矽光子光通訊產品，更節能省電。

業界認為，面板雙虎積極卡位矽光子布局，剛好搭上市場熱潮，也為轉型之路再加分。