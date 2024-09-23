群創董座洪進揚 邁大步轉型

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

群創（3481）董事長洪進揚2018年上任時，雖是面板產業的「新兵」，仍將其長年在外資法人圈練就的「金童」眼光，助力群創邁開轉型的大步，鎖定半導體領域發展，繼先前揭露的扇出型面板級封裝（FOPLP）訂單大爆滿之後，如今在當紅的矽光子領域也與超微（AMD）攜手，繳出讓投資人眼睛一亮的轉型成績單。

洪進揚當年接下群創董座職務時，即承諾「絕不會掉球」，如今看來，這些半導體事業布局方向都相當正確且明確，驗證他「絕不會掉球」的承諾。

另外，群創去年關閉的台南四廠（5.5代面板廠）出售予台積電後，將入帳約147億元的處分利益，更可挹注完成二度現金減資的群創2024年大步邁向轉虧為盈之路。

洪進揚表示，群創已經不只是一家面板製造商，而是在玻璃基板上製作微米等級傳輸的專家。

群創 面板

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