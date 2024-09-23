群創攜超微強攻矽光子 揮軍半導體再下一城

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
群創董事長洪進揚（右）與總經理楊柱祥合影。 記者李珣瑛／攝影
群創董事長洪進揚（右）與總經理楊柱祥合影。 記者李珣瑛／攝影

群創（3481）由面板跨足半導體再下一城，揮軍當紅的矽光子應用，投資超微（AMD）相中的台灣矽光子新秀元澄半導體與先發電光，各持有14.9%與9.25%股權，並各擁有一席董事，要與超微攜手搶食矽光子商機。

群創透過切入扇出型面板級封裝（FOPLP），已獲得國際重量級IDM廠大單，現階段產能全滿，打響揮軍半導體的第一砲，上月再將旗下南科四廠賣給台積電，為日後雙方在先進封裝進行合作舖路。

如今群創透過轉投資元澄與先發電光攜手超微揮軍矽光子應用，先後與台積電、超微兩大咖在兩大當紅AI半導體應用合作，業界預期，AI有望讓群創徹底脫胎換骨，擺脫面板景氣起伏波動影響，邁開轉機大步。

針對矽光子布局策略，群創發言系統昨（22）日表示，群創是以彈性策略規劃，聚焦提升整體營運效益，強化集團布局與發展，提升經營成效。

消息人士透露，超微9月初國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024）期間，在台北與元澄及先發電光舉行閉門會議洽談矽光子合作，儘管當天活動低調，「超微來台揪伴衝矽光子」的消息隨後仍在業界傳開。

業界先前對超微何以看上元澄及先發電光兩家低調台廠充滿好奇，僅得知板卡廠映泰是元澄與先發電光大股東，如今才知背後還有重量級的群創支持。

值得一提的是，元澄董事長蕭文雄為半導體業老將，他曾任快捷半導體、超微，及美國國家半導體（NS）等公司要職，所代表的比翼元澄科技顧問公司也都是元澄及先發電光的大股東，成為串聯起三家企業的關鍵角色。

根據經濟部商工登記公示資料查詢網站資料，群創是透過100%持股的群怡創投入股元澄與先發電光。其中，今年元月原持有元澄半導體1,015萬147股，4月進一步大舉加碼增持為1,616萬3,774股，持股比重高達14.9%，為檯面上第二大股東。

群怡出任元澄一席董事，原由群創技術開發中心協理楊秋蓮擔任法人代表董事。今年4月增持元澄股份後，改派群創資深協理高克毅出任法人代表董事。

群創並透過群怡創投掌握先發電光634萬98股，持股比重約9.25%，為檯面上第四大股東，由楊秋蓮擔任法人代表董事。

元澄創於2020年12月，除投入矽光子平台設計和研發，也在光波導陀螺儀、生物感測等領域有關鍵技術。

先發電光成立於2017年11月，主要生產4吋及6吋磊晶片，也提供光通訊14G & 25G GaN VCSEL，開發1.3微米、1.5微米VCSEL及25G InP DFB等。


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