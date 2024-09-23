i16開紅盤 沙漠金最搶手

蘋果iPhone 16系列新機20日開賣，市場靜待歐美等主要市場開賣第一個周末銷售數字之際，台灣市場先捎來好消息，業界普遍預期新機銷量可比上一代iPhone 15系列成長二成以上，惟新機開賣沒幾天也傳來災情，不少果粉反映發生無法解鎖、關機，甚至死當的狀況，引起熱議。

iPhone 16系列新機獲得台灣果粉力挺，20日開賣當天吸引許多果粉排隊搶購。據統計，新機銷售量最高的機種仍是Pro系列，顏色則以新色沙漠金最受歡迎，又以256GB版本最夯，上市後引發搶購，幾乎全台一機難求。

國內電信商指出，今年iPhone 16系列光預購的反映就已經比去年更熱烈，20日開賣後，果然人氣依舊「紅不讓」，預估整體銷量有望較去年成長二至三成，惟初期供貨量較吃緊，最熱門的沙漠金256GB機種可能要等至少一個月。

業界人士分析，iPhone 16系列在台開出銷售紅盤的主因，在於今年新機首度搭載AI功能，加上硬體規格全面升級，且無論是美元或新台幣的終端售價都沒有漲價，讓消費者感到誠意十足。

另一方面，國內各大電信商也積極推出各種方案吸引民眾換機，成為推升iPhone 16系列銷售量提升的關鍵推力。業界人士認為，電信合約原本就是挹注iPhone銷售成長的關鍵動能，而今年三大電信商為爭搶客戶，競爭比以往更激烈，不少方案都相當吸引人，有助於掀起一波換機潮。

不過，就在iPhone 16開賣後，不少用戶也發現新機居然發生無法解鎖、關機，甚至死當的災情，引發外界關注。據悉，災情發生的主因來自iPhone 16系列全數標配最新作業系統iOS18，而該系統目前存在部分BUG待修正，預料蘋果後續將發布軟體更新，屆時即可解決問題。