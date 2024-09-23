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華為三折機追單供應鏈 富世達、兆利營運進補

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
華為首款三折機「Mate XT」20日開賣，即使售價高達人民幣1萬9,999元（約新台幣9萬元）起，為華為史上最貴智慧手機，買氣依舊破表。 路透
華為首款三折機「Mate XT」20日開賣，即使售價高達人民幣1萬9,999元（約新台幣9萬元）起，為華為史上最貴智慧手機，買氣依舊破表。 路透

華為首款三折機「Mate XT」20日開賣，即使售價高達人民幣1萬9,999元（約新台幣9萬元）起，為華為史上最貴智慧手機，買氣依舊破表，開賣後所有通路銷售一空，供應缺口高達數百萬支，華為為此對供應鏈大追單。

台廠中，富世達（6805）獨家供應華為三折機軸承，受惠最大；兆利（3548）則正準備供應華為第4季將問世的折疊機新機，同吞大補丸。

華為Mate XT在開賣當天出現供不應求盛況，不僅自家華為商城所有款式Mate XT全數售罄，連京東、淘寶官方旗艦店也都顯示缺貨中，銷售相當火熱。

華為常務董事暨終端BG董事長余承東指出，三折機Mate XT熱銷盛況，確實遠遠超出預期，因此公司團隊與相關供應鏈合作夥伴正在「加班加點」全面擴產，期盼能盡速滿足消費者期待。

華為Mate XT未開賣前已掀起熱潮，預約人數衝破600萬人，來到685萬人，較預購時的300萬人倍增成長，但礙於新機產能有限，目前Mate XT已出貨量約30萬至50萬支，市場缺口高達數百萬支。

陸系外資認為，Mate XT在面板、玻璃蓋及軸承鉸鏈的生產難度較高，無法像一般智慧手機在短時間內大量生產，即使供應鏈日夜趕工，估計今年產能頂多只能從原先50萬支，翻倍成長為100萬支，但要完全填補預購的缺口，必須等到明年才有機會。

業界人士表示，Mate XT是全球首款三折機，許多零組件都無法與過往折疊機共用，尤其是關鍵零組件軸承更是只有少數供應商能供貨，因此初期產能不大，完全是預期之內，所幸銷售優於預期，對折疊機產業注入一劑強心針，未來更多品牌廠跟進開發三折機後，對供應鏈是正面幫助。

據悉，華為與富世達在三折機開發過程中保持密切的合作，歷經多次的嘗試與失敗後，最終才順利打造出符合市場期待的三折機，這也意味著台廠在軸承研發的實力已達到頂尖水準。

智慧手機 華為

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