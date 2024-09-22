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立盈集團推動台灣企業實現碳中和目標 促進永續未來

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
立盈集團在雲林口湖、台西等地區陸續規劃地面型太陽能發電廠項目。立盈集團提供
立盈集團在雲林口湖、台西等地區陸續規劃地面型太陽能發電廠項目。立盈集團提供

隨著全球對氣候變遷的關注加劇，各國積極推動能源轉型，台灣在再生能源發展上面臨嚴峻挑戰。立盈集團(NEFIN)作為亞太地區綠色能源供應商，正在積極協助企業應對這一挑戰，並提供創新的碳中和解決方案。

NEFIN執行長Glenn表示：「綠電是台灣未來發展的重要方向。作為科技強國，台灣必須迅速應對全球碳中和的趨勢，以保持競爭力。」

目前，立盈集團正在雲林縣台西鄉規劃興建大型太陽能發電廠，預計於2026年併網，屆時將為台灣企業提供數百MW(千瓩)的綠電。

立盈集團呼籲政府加強政策協調，簡化流程，提升執行效率，若能有效利用台灣豐富的風能和太陽能資源，台灣綠電發展前景仍然可期。

根據統計，截至目前，台灣的太陽能光電裝機量僅達12GW(百萬瓩)，距離2025年20GW的目標仍有40%的差距。專家指出，若綠電發展滯後，可能會影響台灣的競爭力及經濟發展。

在半導體和人工智慧數據中心等領域，台灣對綠電的需求日益迫切。台灣目前98%的能源依賴進口，主要來自化石燃料，這使得綠電的比例極低。隨著全球企業加速推動脫碳計畫，台灣的綠電供應不足，使得再生能源的發展顯得尤為重要。

立盈集團作為亞太地區綠色能源供應商，正在積極協助企業應對這一挑戰，並提供台灣企業創新的碳中和解決方案。

目前，台灣的能源結構仍高度依賴化石燃料，主要電力來源為進口煤炭和天然氣。台積電（2330）每年消耗230億度電，且這一數字仍在持續增加中。然而，台灣現有的綠電供應量無法滿足這些企業的需求，若無法加速發展再生能源，台灣企業在國際市場上將面臨更大的壓力。

立盈集團在與合作夥伴ACEN Corp.的支持之下，提供多元化的再生能源解決方案，助力台灣企業實現碳中和目標。

Glenn指出，歐美市場對環境、社會及公司治理(ESG)標準的要求日益提高，未來可能對進口產品設置碳中和門檻。若台灣企業無法在短期內提升綠電比例，將難以符合這些標準，進而影響產品出口及全球競爭力。

儘管台灣政府已推動再生能源發展，但進展仍落後於其他亞太國家，如越南和馬來西亞。立盈集團指出，台灣在政策執行、土地規劃、審批流程及市場開放等方面存在諸多瓶頸，繁瑣的審批程序使得綠能項目推進緩慢，業者經常面臨文件補充與審批拖延的問題。

此外，土地規劃和政策配套措施的不足，導致社會對綠電的理解不夠深入，甚至引發爭議和反對聲音，進一步阻礙再生能源項目的發展。

面對這些挑戰，立盈集團希望透過與政府及企業的合作，推動台灣綠電發展。集團也呼籲政府加強政策協調，簡化流程，提升執行效率，若能有效利用台灣豐富的風能和太陽能資源，台灣的綠電發展前景仍然可期。

再生能源 太陽能發電 綠電

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