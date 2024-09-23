高雄白埔園區招手半導體 預估產值上看3,000億元

因應半導體用地，高雄市政府推動「白埔產業園區」，將引進半導體、創新科技及資訊等潛力產業，預估產值上看3,000億元，周三（25日）將進行環評初審，增加的用水、用電量將是審查焦點。

由於台積（2330）1奈米廠進駐桃園龍科三期破局後，白埔產業園區一度是呼聲最高的地點，能否順利通過審查，讓工期在四年內完成，將是爭取大廠進駐的關鍵，受到外界高度關注。

「白埔產業園區」原為台糖白埔農場，原在行政院「配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案」內，被列為中、長期開發園區，由於科技廠房用地殷切，高市府近年積極開發，經政院同意後，改由高市府獨立辦理產業園區設置。

白埔產業園區開發基地場址位於高雄市岡山區及橋頭區交界處，面積約88公頃，其中產業用地53公頃，預計引進包括電子零組件製造業及電腦、電子產品及光學製品製造業、其他半導體相關產業、支援產業使用相關產業，將以地理優勢，引進半導體、創新科技及資訊等潛力產業，作為半導體材料研發及晶圓製造核心。

據了解，台積電去年10月中旬宣布，在現階段條件下不再考慮進駐龍潭三期，各縣市展開「搶台積電大戰」，而白埔產業園區因基地完整，鄰近南部半導體重鎮，一度成為呼聲最高的基地。

根據環說書，行政院「美中科技戰下台灣半導體前瞻科研及人才布局」，以位於楠梓區的原高雄煉油廠為半導體材料研發核心，北接路竹、橋頭至南科為新興半導體製造聚落，南接大社、仁武、大寮、林園、大林埔半導體材料、石化聚落，建立南部半導體材料S廊帶，白埔產業園區可延續產業廊帶，厚植南部半導體產業發展量能。

外界關注水電問題，白埔產業園區預估總用水量為3.73萬CMD（噸／日），因南部水資源珍稀，園區內至少五成工業用水規劃使用再生水，預計優先由橋頭再生水廠供應0.5萬CMD再生水，後續可評估於園區內建置再生水廠。

用電部分，全區用電量推估約43.2萬瓩（kW），考量園區長期用電需求，將於園區北側預留一處供電用地，供台電興建變電所，確保產業用電無虞。



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