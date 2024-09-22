大世科攜手微軟 創造生成式AI客服新體驗

智慧客服已成為民眾日常生活不可或缺的一部份，然而其經常出現的「不夠即時」、「無法真正了解問題」等狀況一直是技術突破的焦點。隨著 AI 的發展，透過生成式 AI 技術可讓機器人擁有更好的理解與生成能力，提高服務能力與品質，並產生更加切合民眾需求的回覆。大同（2371）旗下大世科（8099）攜手台灣微軟導入Azure OpenAI服務和語音辨識系統，開發出「ibo.ai 全方位企業智慧對話機器人」，提供回覆精準且高互動性的客服服務，並將此技術應用於台灣賓士「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP，助力深化智慧客服系統轉型。

藉微軟完善的生態系資源與服務串接，大世科研發的ibo.ai全方位企業智慧對話機器人採用Azure OpenAI技術，加值對話機器人與真人互動及回應的服務，進一步強化企業智慧客服效能。

ibo.ai透過整合Azure OpenAI豐富的自然語言模型和語音辨識技術，大幅提升語意分析、推論和回覆準確度，不僅能流暢地與使用者對話，亦能運用引導式問答協助使用者獲得解答，創造更優質的使用體驗。

ibo.ai依據不同程度的應用需求，提供四種類型、五種等級的對話機器人供企業選擇，已落地應用在醫美、零售、汽車、公部門等數十家企業，且將逐步導入醫療、金融等受到高度監管的產業，持續賦能在地智慧客服發展。

台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒指出，我們很高興能與合作夥伴大世科一同推動數位科技創新，共同深化台灣賓士智慧客服系統。這次與大世科的合作正是我們推動產業數位轉型的絕佳範例，期望未來持續攜手大世科與其他合作夥伴賦能產業，帶來更多創新應用的可能。

大世科總經理黃文宏表示，大世科近年積極推動數位科技發展與創新，整合深耕產業多年的AI技術，共同挹注產業智慧量能。很榮幸本次能與微軟和台灣賓士合作，提供汽車產業完善的客服系統與顧問解決方案，助力客戶實踐數位目標，引領企業的顧客數位旅程轉型。

大世科也將持續透過微軟Azure平台與Azure OpenAI技術，完善模組化的全方位對話機器人解決方案，訓練能支援不同語系的通用AI模型，並整合台灣客服的產業經驗，逐步開拓東南亞、歐美等海外市場，驅動台灣客服體系邁向數位與智慧轉型。