新聞分析／一代英皇 站在命運分岔口

從昔日的晶片王者到如今陷入裁員風波、削減資本支出，英特爾的市值在短短一年內從超過兩千億美元銳減至不到一千億，甚至面臨被排除於道瓊工業指數的險境。這家曾經主宰全球科技市場的巨頭，現在站在命運的分岔口，面臨恐遭高通併購局面。

不久前，英特爾執行長季辛格仍信心滿滿向外界宣告：「所有人都會持續關注我們。我們必須為每一分進步奮鬥，比任何時候都要更加展現出強大的執行力。」他強調，「只有這樣，我們才能讓批評聲音消失，展現英特爾的真正實力。」然而，話音未落，市場上卻傳出英特爾恐被高通併購的消息，讓局勢更加撲朔迷離。

英特爾上周還宣布一系列重大戰略調整，包括將晶片代工廠設立為獨立子公司，推遲德國與波蘭工廠的建設計畫兩年，暫停馬來西亞的製造計畫，直到需求復甦為止。此外，英特爾也計畫在年底前將辦公地點減少三分之二，顯然意圖壓縮成本，為重回巔峰努力。

據季辛格的轉型構想，英特爾計畫將晶片設計與晶圓代工業務分割，讓設計部門擺脫內部生產束縛，靈活選擇最佳代工廠，而晶圓代工則可獨立運作，無需依賴內部訂單。但「經濟學人」日前分析批評，英特爾試圖重新掌握摩爾定律的制定權根本是「妄想」。一分析師直言，英特爾的代工服務成本難與台積競爭。

最具代表性的例子是英特爾在九月推出的Lunar Lake筆電晶片擁有卓越ＡＩ功能，卻不得不依賴台積電代工；曾象徵英特爾輝煌歷史的「Intel Inside」和「Intel Core」標籤，如今面臨冷冽挑戰。多年來，高通一直主宰智慧型手機處理器市場，但它也將目光投向ＰＣ，積極推動以Arm架構為核心的ＡＩ ＰＣ，並試圖打破由英特爾與微軟長期主導的「WinTel」聯盟。

高通對英特爾的ＰＣ設計部門和ＩＣ設計業務表現極大興趣，成功併購，能同時掌握ＡＲＭ與Ｘ８６架構，進一步強化競爭力。高通車用業務也有望與英特爾旗下自駕軟硬體技術廠Mobileye結合。但若高通完成併購，極可能將英特爾的晶圓代工業務切割銷售，英特爾面臨被拆售。

季辛格回鍋三年苦心經營，今年台北國際電腦展期間還來台固樁，說出「ＩＴ其實指的是Intel和Taiwan」以示與供應鏈的情誼，他如今跟著一代晶片巨擘走到十字路口，命運如何，都牽動全球科技與ＡＩ晶片的未來。