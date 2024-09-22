外媒：高通洽談收購英特爾

晶片巨擘高通（Qualcomm）傳出近日已向同業英特爾（Intel）洽談收購事宜。如果談成，將是近年來最具震撼性、影響最重大收購案之一。此時正值英特爾深陷成立五十六年來營運最窘困危機時期。

這項消息最初是華爾街日報引述知情人士說法報導，並指出這樁交易遠非定局，就算英特爾接受，龐大交易規模也勢必引發反托拉斯審查。高通為了敲定協議，可能傾向於把英特爾的部分業務賣給其他買家。

路透引述知情人士報導，高通執行長艾蒙親自參與收購英特爾的協商；另一名消息人士說，艾蒙一直積極研議收購英特爾的各種選項；第三名消息人士說，高通尚未向英特爾正式提出收購要約。

彭博資訊引述消息人士報導，高通近日向英特爾提議「善意收購」，洽談內容是收購整間公司，但也不排除只收購或賣出英特爾部分業務。路透九月初曾報導，高通正探尋收購英特爾ＩＣ設計部門的可能性。

英特爾股價二十日收盤勁揚百分之三點三至每股二十一點八四美元，高通下跌百分之二點八至每股一六八點九二美元。高通和英特爾的公司代表不願置評。

雙方若確實談成併購，將是歷來最大科技公司合併案之一。英特爾目前市值約九百億美元，高通市值約一千八百五十億美元。

英特爾股價 今年已跌掉56%

英特爾曾是全球最大晶片製造商，但近年深陷頹勢，今年加速惡化，營收正朝向連續第三年萎縮。由於投資人對英特爾巨資投入晶圓代工領域感到懷疑，股價今年以來暴跌百分之五十六。

高通是智慧手機晶片的領先供應商，英特爾的強項則是ＰＣ和筆電晶片。然而，有別於英特爾，高通並不自行生產晶片，而是仰賴台積電、三星等業者代工生產。

錯過AI列車 江山讓給輝達

英特爾也錯過了讓華爾街為之瘋狂的ＡＩ（人工智慧）熱潮。像是ChatGPT這類先進的ＡＩ程式大多都在輝達的繪圖處理器上運作，而非是英特爾的中央處理器。根據分析，輝達在這塊高速成長的市場中，市占超過八成。

這起可能的合併案可能面臨反托拉斯疑慮和國安考量。英特爾和高通在中國大陸都有業務，兩家公司都曾有交易案遭中國大陸反托拉斯當局阻撓，包括英特爾試圖收購以色列高塔半導體破局，高通要收購恩智浦半導體功敗垂成。

其他半導體業的大型收購案也屢屢面臨難關。博通在二○一七年提出以逾一千億美元收購高通，當時的川普政府在隔年以國安疑慮為由予以封殺，原因是那時候博通的總部位在新加坡；在二○二一年，美國聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）以反托拉斯為由，訴請阻止輝達嘗試收購安謀（Arm），該案在二○二二年被取消，因為還面臨來自歐洲和亞洲的監管壓力。