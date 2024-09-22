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封測產業回溫 導線架三雄將有斬獲

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

在封測產業回溫下，導線架作為半導體封裝業中重要的材料，法人看好台系導線架三雄包括順德（2351）、長科*、界霖等在下半年營運逐漸回暖，同時三家公司持續優化產品組合，積極推出新品，在AI、車用皆有斬獲。

以順德來說，繼車用、工控及消費性電子後，近期開發出因應伺服器電源供應器（PSU）所需的穩壓器零件，增添另一條新產品線，藉此間接切入AI伺服器領域。法人指出，順德明年的穩壓器訂單量，從原本的約每月560萬顆，增加到3,000萬顆，有望成為推升明年業績成長的一大新動能。

長科*部分，公司正向看待Mini LED效益逐漸顯現，開發PMMS解決方案以高散熱、高反射率、耐高溫及高氣密性等特性，已獲得國際一線車廠採用，用量逐季大幅增加，且除車用領域外，現已獲高階消費性電子客戶青睞而導入電視相關應用，預期下半年量產出貨。

界霖主要專注於功率導線架業務，目前高雄楠梓、大陸蘇州、日本、馬來西亞皆有據點。儘管車廠與IDM仍在進行庫存調整，惟新能源車產品長期需求仍正向，後續將深化與IDM廠商及零部件廠合作機會。

伺服器 消費 馬來西亞

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