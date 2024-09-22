高通傳併英特爾 陸行之點出五大疑問

外媒指出，晶片巨擘高通近日已向競爭同業英特爾洽談收購事宜。知名半導體分析師陸行之昨（21）日提出五個疑問，包括高通認為自己有辦法接手及管理燙手山芋變成IDM嗎？或是要把英特爾再分拆賣掉晶圓製造部門？再來是英特爾這歷史悠久及偉大的名字要銷聲匿跡了嗎？

陸行之昨天在臉書發文指出，「華爾街日報說高通要買整個I同學（Intel），還真沒看過一個公司高價請個管理者把自己搞爛，再溢市場底價賣掉的。」他質疑高通為何不買下英特爾不想要的部門，例如Mobileye、Altera、Network and Edge Group？還是高通認為反正英特爾市值不到1,000億美元，很便宜，全部買來管理一下，打扮包裝好後，可以再把不要的部門高價分拆出售？

陸行之表示，高通管理層確實比英特爾強很多，是少數能擺脫台積電全面掌控的晶片設計公司，是少數能讓蘋果內部晶片設計踢到鐵板的公司，也是少數能從手機跨足PC晶片的公司；同時，是少數不被聯發科turnkey跨足而殲滅的公司，高通是少數被同業、客戶、中國政府聯合對付，但仍收高額高通稅的公司。

其他半導體業者強調，以英特爾所面臨處境來看，可能就連台積電（2330）創辦人張忠謀也救不了營運、助力拉升製程技術，英特爾先前最新宣布的轉型大計已是現下最適切方案。

業界點出，這起合併案可能面臨反托拉斯疑慮和國安相關考量，像是英特爾和高通在中國大陸都有業務，兩家公司都曾有交易案遭中國大陸反托辣斯當局阻撓，包括英特爾試圖收購以色列高塔半導體破局，高通要收購恩智浦半導體皆功敗垂成。

業界評估，英特爾應不至於放棄自家事業，儘管面對艱鉅的挑戰，可能將部分部門出售的可能性還比較高，或是徹底將晶圓製造與研發分開。