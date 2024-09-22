快訊

邱泰源不顧行政倫理 與其告御狀不如助醫院減碳

學校強制穿制服「夏熱冬冷」 成酷刑 民團：當軍隊管

高通傳併英特爾 陸行之點出五大疑問

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

外媒指出，晶片巨擘高通近日已向競爭同業英特爾洽談收購事宜。知名半導體分析師陸行之昨（21）日提出五個疑問，包括高通認為自己有辦法接手及管理燙手山芋變成IDM嗎？或是要把英特爾再分拆賣掉晶圓製造部門？再來是英特爾這歷史悠久及偉大的名字要銷聲匿跡了嗎？

陸行之昨天在臉書發文指出，「華爾街日報說高通要買整個I同學（Intel），還真沒看過一個公司高價請個管理者把自己搞爛，再溢市場底價賣掉的。」他質疑高通為何不買下英特爾不想要的部門，例如Mobileye、Altera、Network and Edge Group？還是高通認為反正英特爾市值不到1,000億美元，很便宜，全部買來管理一下，打扮包裝好後，可以再把不要的部門高價分拆出售？

陸行之表示，高通管理層確實比英特爾強很多，是少數能擺脫台積電全面掌控的晶片設計公司，是少數能讓蘋果內部晶片設計踢到鐵板的公司，也是少數能從手機跨足PC晶片的公司；同時，是少數不被聯發科turnkey跨足而殲滅的公司，高通是少數被同業、客戶、中國政府聯合對付，但仍收高額高通稅的公司。

其他半導體業者強調，以英特爾所面臨處境來看，可能就連台積電（2330）創辦人張忠謀也救不了營運、助力拉升製程技術，英特爾先前最新宣布的轉型大計已是現下最適切方案。

業界點出，這起合併案可能面臨反托拉斯疑慮和國安相關考量，像是英特爾和高通在中國大陸都有業務，兩家公司都曾有交易案遭中國大陸反托辣斯當局阻撓，包括英特爾試圖收購以色列高塔半導體破局，高通要收購恩智浦半導體皆功敗垂成。

業界評估，英特爾應不至於放棄自家事業，儘管面對艱鉅的挑戰，可能將部分部門出售的可能性還比較高，或是徹底將晶圓製造與研發分開。

英特爾 高通

延伸閱讀

路透：高通向英特爾洽談收購 許多阻礙尚待克服

創新高美股能再上漲？歷來走勢找線索 投資人對美經濟軟著陸樂觀

全吞下？傳高通欲併購英特爾 專家分析：可能對「這」感興趣

英特爾崩慘 高通要出手了！傳洽談收購 半導體業震撼

相關新聞

外媒：高通洽談收購英特爾 半導體業震撼

晶片巨擘高通（Qualcomm）傳出近日已向同業英特爾（Intel）洽談收購事宜。如果談成，將是近年來最具震撼性、影響最...

新聞分析／一代英皇 站在命運分岔口

從昔日的晶片王者到如今陷入裁員風波、削減資本支出，英特爾的市值在短短一年內從超過兩千億美元銳減至不到一千億，甚至面臨被排...

大震撼！高通擬收購英特爾 交易案將面臨反托辣斯審查

晶片巨擘高通（Qualcomm）傳出近日已向同業英特爾（Intel）洽談收購事宜。如果談成，將是近年來最具震撼性、影響最...

高通擬收購英特爾 專家：兩強合併...弊大於利

華爾街日報披露，高通最近找上英特爾洽商收購交易，給半導體產業投下震撼彈。

高通傳併英特爾牽動台積電 法人評估各國不易放行

市場傳出高通擬併購英特爾一事，引起全球震撼。對此，內外資法人都認為對台積電將有影響，但程度不大。國泰證期顧問昨（21）日...

高通傳併英特爾 陸行之點出五大疑問

外媒指出，晶片巨擘高通近日已向競爭同業英特爾洽談收購事宜。知名半導體分析師陸行之昨（21）日提出五個疑問，包括高通認為自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。