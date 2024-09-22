高通傳併英特爾牽動台積電 法人評估各國不易放行

市場傳出高通擬併購英特爾一事，引起全球震撼。對此，內外資法人都認為對台積電（2330）將有影響，但程度不大。國泰證期顧問昨（21）日指出，參考過去博通試圖收購高通的經驗，各國政府放行的機率偏低。不過若此事成為事實，預期對台廠而言將產生部分衝擊，如台積電可能流失部分訂單，也不利於超微（AMD）供應鏈如祥碩。

港系大型外資半導體分析師昨日指出，英特爾的根本問題，在於製造部門很弱，即便高通順利收購英特爾，預期高通也不會收回釋放給台積電的訂單，因此估計影響甚微。

外資半導體分析師表示，英特爾的設計部門很強，但製造部門很弱，因此站在高通的立場，合理的情境是只想收購英特爾設計部門；但站在英特爾的立場，則是希望整個打包賣出。因此，分析師預期，高通買下全部英特爾的可能性較高，收購後，再把製造部門分拆出去，賣給美國的私募基金。

在此情況下，市場原先所預期「高通收購英特爾後，將全數回收釋放給台積電的訂單」這種推論就不成立，因為高通仍以設計為主，並無晶圓代工製造部門；即便高通忍痛留下製造部門，畢竟英特爾的製程技術及良率遠不及台積電，因此預期高通也並不會收回訂單，因此對台積電影響不大。

國泰證期顧問報告指出，高通擬併購英特爾，著眼點主要有三：一、 X86相關的矽智財（IP）：ARM架構的AI PC目前賣相不佳；二、財務數字（營收）彌補 iPhone訂單的流失；三、Mobileye與高通車用業務的結合。

事實上，英特爾目前已大量出售或遞延晶圓廠業務（如以色列、愛爾蘭）；而高通早先已經取消英特爾20A的投片，博通（Broadcom）也取消18A的投片。

國泰證期顧問認為，雖然英特爾目前整體市值低於1,000億美元，不過由於高通過去未有經營代工的相關經驗，另一方面，在英特爾晶圓代工廠尚未分拆前，預估今年虧損超越100億美 元，高於高通去（2023）年獲利72億元美元，因此從收購機率角度來看，機率仍屬不高。



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