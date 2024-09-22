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高通擬收購英特爾 專家：兩強合併...弊大於利

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

華爾街日報披露，高通最近找上英特爾洽商收購交易，給半導體產業投下震撼彈。

觀察家初步評估認為，就算這樁交易順利敲定，也是弊大於利。

Gabelli基金經理人蘇森托說：「假設英特爾能與高通結合，也會是弊大於利。」他指出，若兩者合併，「高通將繼承英特爾所有的挑戰」，而「高通並沒什麼獨到之處，能對解決那些問題大有助益」。

英特爾製造個人電腦（PC）晶片和伺服器晶片，製造行動晶片的高通最近也切入PC市場，兩者業務有一些重疊之處，若要合併，其中一方或許必須放棄PC事業，才能化解反托辣斯監管當局的顧慮。英特爾不太可能放棄，畢竟X86是其核心事業。

不過，兩者合併也可截長補短，英特爾之前吃鱉的行動事業正是高通所長。但雙方整合仍面臨障礙。英特爾以強悍的企業文化著稱，策略失誤又導致如今技術落後、市占率流失。

高通是無晶圓廠半導體公司，併購英特爾可接收其工廠生產自己設計的晶片，但也得承接沉重的包袱。英特爾估計自家製造業務仍將虧損數年。

高通如果透過交易取用製造產能，若無需支付委外生產費用，有助提升利潤率。同時也可讓英特爾保有執行長基辛格重視的核心策略事業。

蘇森托認為，高通若能利用英特爾製造廠生產部分產品，是評估這樁交易的一大好處。問題是，台積電（2330）製程技術仍遙遙領先。

晶片 英特爾 高通

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