大震撼！高通擬收購英特爾 交易案將面臨反托辣斯審查

晶片巨擘高通（Qualcomm）傳出近日已向同業英特爾（Intel）洽談收購事宜。如果談成，將是近年來最具震撼性、影響最重大收購案之一。此時正值英特爾深陷成立56年來營運最窘困危機時期。

這項消息最初是華爾街日報引述知情人士說法報導，並指出這樁交易遠非定局，就算英特爾接受，龐大交易規模也勢必引發反托辣斯審查。高通為了敲定協議，可能傾向於把英特爾的部分業務賣給其他買家。

路透引述知情人士報導，高通執行長艾蒙親自參與收購英特爾的協商；另一名消息人士說，艾蒙一直積極研議收購英特爾的各種選項；第三名消息人士說，高通尚未向英特爾正式提出收購要約。

英特爾股價

彭博資訊引述消息人士報導，高通近日向英特爾提議「善意收購」，洽談內容是收購整間公司，但也不排除只收購或賣出英特爾部分業務。路透9月初曾報導，高通正探尋收購英特爾IC設計部門的可能性。

英特爾股價20日收盤上漲3.3%至每股21.84美元，高通下跌2.8%至每股168.92美元。高通和英特爾的公司代表不願置評。

雙方若確實談成併購，將是歷來最大科技公司合併案之一。英特爾目前市值約900億美元，高通市值約1,850億美元。

英特爾曾是全球最大晶片製造商，但近年深陷頹勢，今年加速惡化，營收正朝向連續第三年萎縮。由於投資人對英特爾巨資投入晶圓代工領域感到懷疑，加上英特爾錯過AI熱潮，股價今年來暴跌56%。

高通是智慧手機晶片的領先供應商，英特爾的強項則是PC和筆電晶片。然而，有別於英特爾，高通並不自行生產晶片，而是仰賴台積電、三星等業者代工生產。

高通的年營收比英特爾少，2023年度營收358億美元，低於英特爾的542億美元。

這起可能的合併案可能面臨反托辣斯疑慮和國安考量。英特爾和高通在中國大陸都有業務，兩家公司都曾有交易案遭中國大陸反托辣斯當局阻撓，包括英特爾試圖收購以色列高塔半導體破局，高通要收購恩智浦半導體功敗垂成。



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