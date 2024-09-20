產品異常仲裁結果出爐 益登判賠和碩9.67億元

通路商益登（3048）與和碩之間的仲裁案結果出爐，判斷益登需賠償3,023.6萬美元（約新台幣9.67億元）及利息。益登昨（20）日晚間召開重大訊息說明會，益登表示對仲裁結果表達深感遺憾，強調所提供的產品沒有瑕疵，已委請律師提起撤銷仲裁判斷之訴以及後續法律行動，以確保公司股東權益。

和碩與益登都沒有對外說明出問題的產品與零組件為何，以及採取仲裁的原因。

益登指出，和碩製造的產品發生異常，且組成零件內含益登經銷的原廠電子產品，和碩去年1月向仲裁協會提出仲裁，以釐清雙方權責。益登於20日接獲仲裁判斷書，仲裁庭判斷該公司需向和碩支付約3,023.6萬美元，以及自2023年7月15日起至清償日止按年利率5.2%計算的利息。仲裁費用由和碩負擔52%，其餘由益登負擔，至於和碩其餘請求則駁回。