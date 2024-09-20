果粉需求旺 刺激5G滲透率

果粉含金量高，電信業者看好iPhone 16將推升1,399元以上高資費，預估高資費占比達七到八成，刺激5G用戶滲透率持續成長。

電信業者昨日公布首賣會綁約結果，中華電信（2412）指出，月繳1,399元資費占最大宗。遠傳表示，超過五成申辦1399元、1599元以上資費。台灣大申辦1,399元以上高資費用戶高達近八成。

中華電信個家分公司總經理胡學海分析，今年主推月付1,399以上資費，根據過往經驗，從開賣到年底，果粉申辦1,399元以上資費都占到七到八成，同時可望推升5G用戶持續成長。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，iPhone 15用戶超過八成選擇月租1,399元以上的高資費方案，台灣大並不特別強調5G滲透率，但去年每個月5G用戶都有1.6個百分點的成長，今年依然相對看好。

遠傳分析，以往上市初期，果粉申辦千元以上資費，占比重約七成到七成五，今年也可望維持高資費水準，截至8月底的月租型用戶5G滲透率已經達到41%，年底滲透率可望超過45%。