快訊

工總白皮書：缺工、缺人問題嚴重 基載能源應將核電列入

豪雨特報、苗栗大雷雨「國家級警報響」 午後雨炸全台

果粉需求旺 刺激5G滲透率

經濟日報／ 記者彭慧明黃晶琳／台北報導

果粉含金量高，電信業者看好iPhone 16將推升1,399元以上高資費，預估高資費占比達七到八成，刺激5G用戶滲透率持續成長。

電信業者昨日公布首賣會綁約結果，中華電信（2412）指出，月繳1,399元資費占最大宗。遠傳表示，超過五成申辦1399元、1599元以上資費。台灣大申辦1,399元以上高資費用戶高達近八成。

中華電信個家分公司總經理胡學海分析，今年主推月付1,399以上資費，根據過往經驗，從開賣到年底，果粉申辦1,399元以上資費都占到七到八成，同時可望推升5G用戶持續成長。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，iPhone 15用戶超過八成選擇月租1,399元以上的高資費方案，台灣大並不特別強調5G滲透率，但去年每個月5G用戶都有1.6個百分點的成長，今年依然相對看好。

遠傳分析，以往上市初期，果粉申辦千元以上資費，占比重約七成到七成五，今年也可望維持高資費水準，截至8月底的月租型用戶5G滲透率已經達到41%，年底滲透率可望超過45%。

5G 中華電信 資費

延伸閱讀

中華電信首次北、中、高三地同步舉辦iPhone 16新機首賣會！「百萬Hami Point寵果粉」抽獎活動起跑

蘋果華為大陸拚場 北京果粉冒雨排隊嚐鮮iPhone 16

遠傳iPhone 16首賣會　排隊幸運果粉喜獲iPad Air、Apple Watch 10

台灣大哥大iPhone 16首賣會「Fubon Angels」李雅英、慈妹、Jessy應援！頭香果粉獲價值近兩萬元好禮

相關新聞

搶AI財 電信三雄下一戰在企業IT！台灣大40億入股精誠能後來居上？

台灣大哥大近日宣布以近四十億元，取得本土資訊服務產業龍頭精誠資訊約一二％持股，成為該公司大股東。這會成為決定台灣電信市場從三雄鼎立走向「兩大一中」格局，關鍵的一步棋嗎？

iPhone 16開賣首日報捷 中華電迎5G開台以來最大換機潮

蘋果iPhone 16系列手機昨（20）日開賣，電信業者看好，AI新功能、維持原價（升級不加價）、48個月長約期用戶到期...

果粉需求旺 刺激5G滲透率

果粉含金量高，電信業者看好iPhone 16將推升1,399元以上高資費，預估高資費占比達七到八成，刺激5G用戶滲透率持...

蘋果下一代晶片採台積3奈米

蘋果iPhone 16在台熱賣之際，下一代手機處理器也受關注，天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果預定明年推出的iPhon...

產品異常仲裁結果出爐 益登判賠和碩9.67億元

通路商益登與和碩之間的仲裁案結果出爐，判斷益登需賠償3,023.6萬美元（約新台幣9.67億元）及利息。益登昨（20）日...

國家防災日25週年 賴總統視察雷虎無人機通訊救災演練

紀念國家防災日25週年，「國家防災日」演練20日在嘉義故宮南院隆重舉行。總統賴清德在地主嘉義縣長翁章梁陪同下，率領相關部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。