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蘋果下一代晶片採台積3奈米

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者鐘惠玲尹慧中／綜合報導

蘋果iPhone 16在台熱賣之際，下一代手機處理器也受關注，天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果預定明年推出的iPhone 17系列手機晶片，可能採用台積電（2330）加強版3奈米製程的N3P製程，預定2026年問世的iPhone 18 Pro機種，才可能採用2奈米製程。

台積電一貫不評論單一客戶與市場傳聞，蘋果也沒有評論相關訊息，郭明錤指出2025年iPhone 17的處理器將採用台積電N3P／3奈米製程，2026年iPhone 18的處理器將採用台積電2奈米製程，且基於成本考量，將以高階產品為主。

科技網站MacRumors指出，台積電預定2025年底開始生產2奈米晶片，蘋果預料將是這項新製程的首家客戶。先前台積電已釋出頭兩年的產品設計定案數量將高於3奈米與5奈米同期表現的好消息；N2P製程規畫於2026年下半年量產。先前市場傳出，蘋果將在明年推出的iPhone 17 Pro導入2奈米製程搶頭香。

目前台積電3奈米製程供不應求，今年相關產能已擴增三倍，還要轉換部分5奈米設備以支援3奈米產能。法人認為，未來台積電2奈米製程的產能可能會比3奈米製程的規模更大，不過台積電並沒有揭露個別製程技術的產能情形。

蘋果是台積電的最大客戶，去年為iPhone、iPad及Mac包下台積電所有3奈米製程的初期產量。業界指出，蘋果iPhone 16系列手機全面升級擴大採用台積電3奈米家族製程後，因應後續AI功能增強，規畫採用更先進製程，加上其餘非蘋客戶正面回饋，台積電2奈米尚未量產已經獲得超乎預期的市場需求。

先前業界已傳出，台積電相關擴充產能規畫也傳將導入南科，以製程升級挪出空間，預估南科3奈米部分產線也可望轉做生產2奈米。

iPhone 台積電 奈米

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