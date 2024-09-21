iPhone 16開賣首日報捷 中華電迎5G開台以來最大換機潮

蘋果iPhone 16系列手機昨（20）日開賣，電信業者看好，AI新功能、維持原價（升級不加價）、48個月長約期用戶到期，是驅動換機三大關鍵，可望吸引手持「四代」以上的iPhone用戶換機。中華電信（2412）喜迎5G開台以來最大iPhone換機潮，台灣大指出預購量成長二成，遠傳也看好銷售量成長二到三成。

電信三雄昨日晚間公布開賣首日成果，中華電信統計，iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max銷售占比達85%，沙漠色鈦金屬最搶手。遠傳宣布，開賣會號碼牌近乎「秒殺」，全台銷售開紅盤，銷量較去年同期成長，預估周末還有另一波交機的高峰。台灣大指出，網路門市開賣才5分鐘，首批iPhone 16 Pro Max就銷售一空。

電信三雄開賣iPhone 16

據了解蘋果配貨較去年好，但業者評估初期仍將有缺貨狀況，尤其是高階Pro系列，因需求遠大於供給，缺貨預估一個月。

中華電信董事長郭水義認為，iPhone 16是史上最強AI iPhone，可望迎來5G開台以來最大iPhone換機潮。

台灣大總經理林之晨指出，在iPhone 12綁約48個的用戶可望換機，iPhone 16預計挹注第4季營運動能。台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，預購成長二成。

遠傳總經理井琪指出，今年售價「俗又大碗」，又有AI功能，等於以iPhone 15價格可以拿到新一代iPhone16，兩個關鍵結合，成為換機誘因，將驅動買氣，預估銷售量可望成長二至三成。

過去電信業者因應高單價的iPhone，推出36、48個月長約期資費，近期已經陸續到期，中華電信指出，今年新機有AI及WiFi 7等技術突破，可望驅動iPhone12、13，14、15等四個世代的果粉換機。