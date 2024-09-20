大尺寸面板價格將有撐 集邦：陸政策補貼節能家電效應 跌幅可望收斂

TV面板需求持續轉弱，9月價格續跌，集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布9月下旬面板價格，研究副總范博毓表示，中國大陸針對節能家電以舊換新的補貼政策有機會在短期刺激超大尺寸面板的需求，大尺寸面板65吋與75吋跌幅可望收斂；IT用面板報價包括監視器開始面臨下跌壓力、筆電面板維持持平。

針對營運展望，面板雙虎友達（2409）、群創日前均釋出因應策略，友達董事長彭双浪表示，友達本季營收仍會小幅成長，但客戶拉貨動能疲弱影響，今年旺季效應將不明顯，友達產品業務多元且積極優化產品組合，有助整體營運表現。

群創總經理楊柱祥先前表示，2024下半年因應景氣趨緩，第3季產能利用率將季減約5個百分點以上，以維持獲利穩定。

范博毓表示，以第3季來看，TV面板需求持續轉弱，主要品牌客戶的採購量可能將季減4~5%，並試圖透過訂單的修正，來要求面板廠提供更優惠的價格。面板廠雖然在產能調整與生產計畫上有所節制，但仍不易改變9月份價格的跌勢。

范博毓認為，目前僅能期望十一長假長達兩周的減產計畫在10月開始收到效果，讓全尺寸面板價格走勢趨向穩定。

以9月的電視面板價格來看，32吋與43吋預計下跌1美元，50吋下跌4美元，55吋下跌3美元，大尺寸面板65吋與75吋跌幅可望收斂，預計下跌2美元。

進入第3季之後，品牌客戶的監視器（MNT）面板庫存已達滿足點，對MNT面板需求開始明顯減弱，加上TV面板需求同樣不振，TV面板價格持續下跌，MNT品牌客戶也開始要求面板廠適度調降MNT面板價格。

目前觀察，部分面板廠仍試圖力保價格不墜，但針對部分客戶的Open Cell面板報價已失守，預期面板模組價格可能將面臨下跌壓力。

筆電品牌業者積極出貨帶動，整體出貨有機會季增10.5%，NB面板出貨在經歷第2季的高峰後，第3季也有望季增6.5%，第3季品牌採購動能仍能維持之外，面板廠也積極持續擴大出貨規模。在買賣雙方仍保有穩定的採購與出貨的節奏下，預估NB面板價格仍能維持穩定水準，目前預計9月的NB面板價格仍全面維持持平態勢。