這銀行等台積電來才賣高雄土地賺很大 估 EPS 貢獻0.3元

台積電（2330）設廠帶動區域土地、房價上漲效應強大，高雄銀行（2836）20日晚間公告將公開標售位於高雄市都心的閒置土地，標售底價12.97億元，換算每坪單價約212.7萬元，價格是台積電設廠前的2倍多，依照估價估算，處分利益將貢獻高雄銀每股稅後純益（EPS）約0.274元。

高雄銀行今天晚間公告，為活化公司資產，提高資金運用效能，董事會決議將標售位於北高雄的民權、五福與民生等三路交會處約610坪土地。董事會決議採公開標售方式處分，標售底價參考第三方估價機構訂為12.97億元，預估的處分利益有4.9億元，依高雄銀普通股股本換算，將可挹注EPS約0.274元。

高雄銀今天董事會決議標售的這塊地，一度是高雄地區的地王，相當值錢，事實上，高雄銀早在台積電將前往高雄設廠訊息出來之前，2021年初就已經有意處分，結果台積電進駐高雄消息出爐後，高雄銀立刻決定暫緩出售，「惜售」等待更好價位時機再處分的心態明顯。

果然高雄銀這塊地擺了三年，土地價格翻兩番不止，從當初每坪土地行情百萬，拉高到212.7萬元，且不排除在高雄市近年都市發展突飛猛進、不動產價格大幅飆漲下，標售價格會比底價好得多。

根據高雄銀公告，高雄銀董事會決議公開標售名下位於高雄市新興區新興段一小段土地，土地總面積2,017平方公尺，約當610坪，公開標售底價訂定為12億9,775萬元，預估處分利益4億9,014萬2,880元。高雄銀預計年底前進行標售，如處分順利則處分利益可望今年底前入帳。