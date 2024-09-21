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遭判應賠和碩9.7億元 益登將提撤銷仲裁判斷訴訟

中央社／ 台北20日電

IC通路商益登今天晚間發布重大訊息，公告與代工廠和碩仲裁案進度，仲裁協會判斷益登應給付和碩3023萬6137美元（約新台幣9.7億元）。

益登表示，對仲裁協會如此仲裁判斷深感遺憾，已委請律師提起撤銷仲裁判斷之訴，並進行後續法律行動，以確保股東權益。

益登說明，由於和碩製造的產品發生異常，其組成零件內含益登所經銷原廠的電子產品，和碩向中華民國仲裁協會提出仲裁，以釐清和碩與益登雙方權責。

益登今天接獲仲裁判斷書，仲裁庭判斷益登需向和碩給付3023萬6137美元，以及自2023年7月15日起至清償日止，按年利率5.2%計算的利息。仲裁費用由和碩負擔52%，其餘由益登負擔，和碩其餘請求駁回。

和碩 新台幣

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