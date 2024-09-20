國家防災日25週年 賴總統視察雷虎無人機通訊救災演練

紀念國家防災日25週年，「國家防災日」演練20日在嘉義故宮南院隆重舉行。總統賴清德在地主嘉義縣長翁章梁陪同下，率領相關部會首長及各友邦防救災交流團隊親臨現場，視導救災演練工作，展現政府對災害應變的高度重視。

此次演練亮點，包括雷虎科技（8033）攜手中華電信（2412）及嘉義縣消防局，進行第二代救災通訊無人機空中基地台系統的飛行展演，展示無人機技術在災害應對中的創新應用。

現場首先由雷虎科技的微型無人機，進行災區搜索及偵查任務，隨後，T-235AH無人直升機以多架次方式同步升空，執行災區通訊中繼的關鍵任務。

這套第二代空中基地台系統，結合反無人機相位陣列雷達與中華電信微型基地台的核心網路技術，透過群飛技術形成網狀網路(MESH)，實現即時的災區通訊，提升救災效率。