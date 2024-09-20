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美擬對中國矽晶圓加徵關稅 業者：減緩台廠低價競爭壓力

中央社／ 新竹20日電
美國貿易代表署計劃對中國矽晶圓等大幅提高關稅。路透
美國貿易代表署計劃對中國矽晶圓等大幅提高關稅。路透

美國貿易代表署計劃對中國矽晶圓等大幅提高關稅，將自23日起徵詢公眾意見。半導體矽晶圓業者表示，若美國對中國矽晶圓加徵關稅，將使市場區隔更加明顯，應可減緩台廠在美國市場面對中國廠商低價競爭壓力。

半導體矽晶圓業者說，全球貿易壁壘升高，管制範圍不斷擴大，除半導體先進製程設備、高階人工智慧（AI）晶片，還擴及電動車和電池等領域，歐美國家一方面防堵中國取得先進半導體技術，另一方面透過加徵關稅措施，減緩中國產品低價傾銷衝擊。

業者表示，美國若對中國矽晶圓加徵關稅，勢將促使市場區隔更加明顯，台系矽晶圓廠已陸續展開多元區域供給布局，應不致受到美國加徵關稅影響。

業者指出，中國矽晶圓廠未來產品出口美國勢必受到壓抑，台廠在美國市場面對的低價競爭壓力應可減緩。

不過，業者表示，中國是否對美國採取反制措施值得留意，若中國提高本土廠商採購比重，對台廠影響有待進一步觀察。

美國貿易代表署（USTR）指出，將對中國太陽能多晶矽及半導體矽晶圓加徵50%關稅，自9月23日開始徵詢公眾意見，並於10月22日結束。

半導體 晶圓廠 矽晶圓 美國 貿易壁壘 關稅

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美擬對中國矽晶圓等加徵關稅 23日徵詢公眾意見

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