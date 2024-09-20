產業政策專家、美國亞利桑那州立大學政治與全球研究學院教授禹貞恩今天表示，台積電成功原因在於「彈性、適應能力，以及準確把握機會的能力」，相信台積電在亞利桑那州發展有同樣成功的條件。

禹貞恩（Meredith Woo）應亞太堅韌研究基金會（Center for Asia-Pacific Resilience and Innovation）邀請來台訪問，並於今天出席一場人才交流演講。她在會前接受媒體訪問表示，台美製造產業文化、工作組織文化不同，的確需要雙方保有開放性和意願調整，但她「並不擔心」雙方會無法解決、縮小差異。

禹貞恩認為，台積電到美國亞利桑那州設廠是「計算後的聰明之舉」，該州不只是美國半導體及創新產業重鎮，亞利桑那州立大學目前有3萬3000名工程學系相關學生，還有許多學程幫助產業訓練專業人力，她透露，台積電也已和亞利桑那州立大學建立合作關係。

她表示，雖然外界大多認為台積電在當地的發展「困難重重」，但就她看來，台積電帶來的半導體產業復興對當地是「極具潛力且帶來許多資源」，「台灣應該感到驕傲」。

另外，台灣相較忽視「生活與工作平衡」的工作文化被視為台積電成功的原因，但恐難在美國複製，禹貞恩對此表示，「美國勞工也相當健壯、勤奮、盡責」。

她強調，台積電成功的原因在於它是「很棒的組織」，具有「彈性、適應能力，以及準確把握機會的能力」。她並打趣地說，「我們不用太擔心台積電領導階層，他們會有辦法的」。

至於台灣人口減少，政府正積極吸引外國學生及人才來台，台灣的環境是否對國際學生有足夠吸引力？在韓國長大並對韓國產業政策有深入研究的禹貞恩說，「台灣和南韓都經歷長時間的民主進程，且在過程中發展出包容的文化和價值觀」，最終台、韓都會成為人們希望生活的地方，「但也許很難有短期的應急解決方法」。

她指出，不論台灣或韓國，都必須成為「具文化包容性且對國際學生有同理心」的社會，讓他們認為在這個社會工作和生活是有未來的，但這需要時間。

在高等教育如何應對AI及科技產業發展的議題上，禹貞恩表示，儘管有人對人文社會學科的未來感到憂心，但科技發展帶來的其實是「重新改造」教育的機會。

「重要的是認清時代樣態（shape of the time），運用想像力回應世界走向及創造新的探問世界方式（modes of inquiry）」，她說，「新的人文學科和社會科學可以和工程或建築等不同學科結合，如果不運用跨學科及運用新的思考方式和資訊，那它們的確可能終究會被淘汰」。

同樣重要的是，這個時代也賦予台灣及東亞新的可能性，禹貞恩指出，在發展思考和想像世界的方式上，也許可以不再執著過去西方的經典，「讓人文社會學科更加國際化」。