產業政策專家、美國亞利桑那州立大學政治與全球研究學院教授禹貞恩今天表示,台積電成功原因在於「彈性、適應能力,以及準確把握機會的能力」,相信台積電在亞利桑那州發展有同樣成功的條件。

禹貞恩(Meredith Woo)應亞太堅韌研究基金會(Center for Asia-Pacific Resilience and Innovation)邀請來台訪問,並於今天出席一場人才交流演講。她在會前接受媒體訪問表示,台美製造產業文化、工作組織文化不同,的確需要雙方保有開放性和意願調整,但她「並不擔心」雙方會無法解決、縮小差異。

禹貞恩認為,台積電到美國亞利桑那州設廠是「計算後的聰明之舉」,該州不只是美國半導體及創新產業重鎮,亞利桑那州立大學目前有3萬3000名工程學系相關學生,還有許多學程幫助產業訓練專業人力,她透露,台積電也已和亞利桑那州立大學建立合作關係。

她表示,雖然外界大多認為台積電在當地的發展「困難重重」,但就她看來,台積電帶來的半導體產業復興對當地是「極具潛力且帶來許多資源」,「台灣應該感到驕傲」。

另外,台灣相較忽視「生活與工作平衡」的工作文化被視為台積電成功的原因,但恐難在美國複製,禹貞恩對此表示,「美國勞工也相當健壯、勤奮、盡責」。

她強調,台積電成功的原因在於它是「很棒的組織」,具有「彈性、適應能力,以及準確把握機會的能力」。她並打趣地說,「我們不用太擔心台積電領導階層,他們會有辦法的」。

至於台灣人口減少,政府正積極吸引外國學生及人才來台,台灣的環境是否對國際學生有足夠吸引力?在韓國長大並對韓國產業政策有深入研究的禹貞恩說,「台灣和南韓都經歷長時間的民主進程,且在過程中發展出包容的文化和價值觀」,最終台、韓都會成為人們希望生活的地方,「但也許很難有短期的應急解決方法」。

她指出,不論台灣或韓國,都必須成為「具文化包容性且對國際學生有同理心」的社會,讓他們認為在這個社會工作和生活是有未來的,但這需要時間。

在高等教育如何應對AI及科技產業發展的議題上,禹貞恩表示,儘管有人對人文社會學科的未來感到憂心,但科技發展帶來的其實是「重新改造」教育的機會。

「重要的是認清時代樣態(shape of the time),運用想像力回應世界走向及創造新的探問世界方式(modes of inquiry)」,她說,「新的人文學科和社會科學可以和工程或建築等不同學科結合,如果不運用跨學科及運用新的思考方式和資訊,那它們的確可能終究會被淘汰」。

同樣重要的是,這個時代也賦予台灣及東亞新的可能性,禹貞恩指出,在發展思考和想像世界的方式上,也許可以不再執著過去西方的經典,「讓人文社會學科更加國際化」。