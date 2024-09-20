與和碩仲裁案遭判斷需賠3000多萬美元 益登：將提起撤銷仲裁判斷之訴

通路商益登（3048）於20日晚召開重大訊息說明會，該公司表示，對於其與和碩（4938）的仲裁案相關判斷結果，深感遺憾，並強調所販售產品沒有瑕疵，已委請律師提起撤銷仲裁判斷之訴，並進行後續法律行動，以確保公司股東權益。

益登指出，由於和碩製造的產品發生異常，且組成零件內含益登所經銷原廠的電子產品，和碩因此於去年1月向仲裁協會提出仲裁，以釐清雙方權責。益登於今日接獲仲裁判斷書，仲裁庭判斷該公司需向和碩支付約3,023.6萬美元，以及自2023年7月15日起，至清償日止按年利率5.2%計算的利息。仲裁費用由和碩負擔52%，其餘由益登負擔，和碩其餘請求則駁回。

益登強調，該公司所販售的產品，均符合原廠規格書所載，於指定操作條件下，可以穩定運作，綜合檢測報告、學界與業界專家意見，該晶片本身並沒有瑕疵。