緯創大吃AI利多！旗下緯謙挾BI驅動「醫療創新」前景佳
國內近年將「智慧醫療」看作全新的護國神山，而隨著近兩年AI人工智慧技術的問世，市場上也陸續出現各種全新的應用產品，並帶起驚人的討論聲量，而代工大廠緯創（3231）旗下創新雲端服務供應商緯謙智能服務處資深經理楊上輝20日受邀登上「2024 健康科技與醫療創新，共構樂活新未來」研討會，並以「跨越數據鴻溝，BIx AI驅動醫療創新」為題發表演說。
楊上輝說明，緯謙在智慧醫療服務上的布局總共有兩個部分，包括將「智慧醫療數據 BI」結合「AI應用革新」以及「次世代醫療 FHIR Service & 醫管流程優化」兩大項，而在AI應用方面，也透過軟硬體整合的方式，為醫療院所實際建立一條龍的「數位重症照護」系統，包括「儀器設備數據介接、重症臨床表單系統建立、建立醫護交班儀表板、建立重症臨床數據中心、整合照護全程 APP 及 SDM」等。
針對「建立數位重症照護導入規劃」方面，楊上輝透露，團隊透過「儀器設備數據介接」、「重症臨床表單系統建立」、「建立醫護交班儀表板」、「建立重症臨床數據中心」、「人工智慧輔助」等流程，帶動整個醫療產業，一起完成「全方位的數位轉型」，讓醫療服務朝智慧化的目標持續升級。
至於「醫管流程優化」方面，楊上輝指出，該領域團隊藉由導入「機器設備保養盤點」、「儀器財產盤點」、「管制藥品用量」等面向，來實際替客戶解決各式各樣的痛點，展望未來，他也重申，緯謙看好智慧醫療市場將藉由數位轉型技術的助攻，持續擴大發展。
據悉，緯謙目前專注於提供基於公有雲平台與混合雲架構的應用解決方案，提供以Cloud、AI、Data為核心的一站式服務，協助企業佈署雲端資源，提供專業的雲端搬遷、轉型策略、技術導入、整合支援和雲端託管，打造兼備靈活彈性與高度安全性的解決方案，為客戶量身打造適合各種企業特性的雲端服務，並且旗下自研產品已獲「電子五哥大廠」採用。
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