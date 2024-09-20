台灣企業領袖調查報告出爐 資誠所長：AI 將是全民運動

PwC Taiwan 20日公布《2024臺灣企業領袖調查報告》，發現台灣有高達73%企業接班人相信AI將引領變革、84%企業有意培訓員工使用AI；資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，「AI一定是全民運動」，PwC Taiwan已協助超過百家中小企業轉型，盼未來讓人想到AI應用就會想到PwC Taiwan。

資誠聯合會計師事務所於今日舉辦「資誠家族及企業永續辦公室2024中秋策略論壇」，同時公布《2024臺灣企業領袖調查報告》，發現有70%的家族企業接班人未來將投身AI發展、73%的家族企業接班人相信生成式AI將引領變革、84%的企業有意培訓員工使用AI，但僅有12%實行。

論壇邀請數位發展部數位產業署署長呂正華、國立中央大學副校長許秉瑜、臺灣微軟合作夥伴解決方案事業群經銷通路副總經理蔡偉杰，以及資誠創新諮詢公司董事長盧志浩等各領域專家進行分享。

周建宏透露，「AI一定是全民運動」，PwC Taiwan深耕AI分成三大方向，第一，直接提供與AI相關的產品或服務，第二，透過AI提高既有的服務價值，第三，以AI強化內部作業，未來PwC Taiwan也會在各部門導入AI人才，同時發展數位產品，協助更多中小企業數位轉型。

數位發展部數位產業署署長呂正華則以「引領臺灣產業邁向數位時代新境界」為題，分享政府與企業攜手協作之成功案例。他說，數發部的存在是為了經濟發展，目標在於發展數位經濟、加強輔導及投資數位產業、推動台灣AI產業鏈整合，結合軟體及資安產業，讓數位經濟產業在2026年成為新的兆元產業。

至於如何將AI納入現有的策略之中，資誠創新諮詢公司董事長盧志浩建議，企業可透過兩個思維、四個策略重點來訂定明確目標，並與現有數位轉型策略互相結合，嘗試將AI作為達成數位轉型目標的重要工具之一，可達到事半功倍的成果。

PwC《2024全球家族企業接班人調查報告》針對63個國家和地區，共917位的家族企業接班人進行調查，其中包括44位臺灣受訪者，受訪對象為18歲至40歲，預計成為企業負責人、董事會成員之家族企業成員，深入了解家族企業接班人對生成式AI的關注焦點，以及接班面臨的困難與挑戰。