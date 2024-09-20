鴻海旗下夏普開發穿戴裝置 AI 智慧連結器 AI Smart Link

鴻海（2317）旗下夏普與京都藝術大學，共同開發了可實現與生成式AI自然溝通的可穿戴裝置「AI智慧連結器」。

近年來，隨著生成式AI等人工智能的開發和普及不斷進行，但仍存在一些使用上的問題，如需要看著電腦或智慧手機的螢幕操作，或AI回應需要較長時間等，這些都阻礙了AI的輕鬆使用。

為解決這些問題，夏普開發穿戴裝置只需掛在脖子上，就能實現通過語音與生成式AI進行自然溝通。對於使用者的詢問，裝置會通過內置麥克風和攝影機了解周圍環境，然後以語音回應。它可以在使用者生活的各種場景中提供支援。

例如，騎自行車時將本裝置掛在脖子上，AI就能以語音導航到目的地。由於不需要看螢幕，因此有助於減少「邊騎車邊使用手機」的行為。此外，它還可用於烹飪指導或通過語音操作支援AIoT的家電等。

AI Smart Link穿戴裝置搭載了公司正在開發的邊緣AI技術「CE-LLM」（Communication Edge-LLM）。它能夠即時判斷並處理使用者的詢問，選擇使用預期能快速回應的邊緣AI，還是能獲得豐富資訊的雲端AI（如Chat GPT），從而實現流暢自然的對話交流。此外，採用約100克輕量的頸掛式設計，使用者可以長時間舒適地免提使用。