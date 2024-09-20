達方電子入選「2024外資精選台灣100強 」

由台灣董事學會主辦的「2024外資精選台灣100強（TaiwanFINI100）」，達方（8163）首次入選，肯定公司在市場競爭力、產品創新及永續發展上的卓越成就。該獎項綜合外資持股變動、市場表現、企業基本面及永續發展等多重指標，評選出百家最具國際競爭力的台灣企業，達方的入選不僅顯示其穩健的經營成果，也凸顯公司在產品創新和持續轉型的成就。

達方表示，此次入選百強，進一步展現外資對達方長期發展的信心。特別是在智能產品（AIoT）與綠色能源科技領域，達方持續推出創新解決方案，滿足市場對低碳技術和智能應用的強勁需求，並提升了國際市場的競爭力。

台灣董事學會指出，外資精選台灣100強中的企業在營運績效、永續發展及國際市場影響力上皆有卓越表現。達方能成功入選，不僅證明了其在產品創新和營運策略的靈活性，也彰顯了公司對永續經營的長期承諾，也標誌出達方在國際資本市場的高度認可。

近年來，達方成功從零件製造商轉型為系統整合及品牌價值提升的領導企業，業務涵蓋PC周邊、智能模組、車用電子及綠能科技等多元領域。為應對全球供應鏈變革，達方積極提前佈局東南亞及歐洲市場，擴大製造基地並強化供應鏈彈性。

此外，達方在技術及產品創新上也持續精進，推出輕量化、低能耗的綠色產品，為客戶提供高效且環保的解決方案。展望未來，隨著AIoT產品及綠能應用市場的持續增長，達方將不斷推動技術突破與市場擴展，保持競爭優勢，並積極響應全球永續發展。