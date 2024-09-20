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iPhone 16驅動前四代果粉換機 遠傳看好成長二到三成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳總經理井琪（左）親自陪同排隊頭香(中)及幸運加碼中獎得主(右)入內申辦最新iPhone 16。遠傳／提供
遠傳總經理井琪（左）親自陪同排隊頭香(中)及幸運加碼中獎得主(右)入內申辦最新iPhone 16。遠傳／提供

蘋果新一代智慧手機iPhone 16今（20）日開賣，遠傳電信總經理井琪表示，AI加上「維持原價」，兩大關鍵可望驅動前四代iPhone的換機動能，看好銷售量可望成長二到三成。

遠傳表示，果粉提前近24小時到場排隊力挺，遠傳總經理井琪親臨現場和果粉同樂，並抽出3位iPad Air得主，現場更大方宣布加碼，送出同樣最新上市的Apple Watch 10給幸運兒，讓該幸運民眾除能搶先入店申辦iPhone 16，還一口氣免費得到iPad Air、Apple Watch 10，總價值超過4萬元，可謂喜獲大三元。

井琪指出，上周五預購，反映熱烈，今年售價「俗又大碗」，又有AI功能，等於以iPhone 15價格可以拿到新一代iPhone16，將驅動買氣，到貨狀況目前還是供不應求，但時間軸拉長就可望供需平衡，預估銷售量可望成長二至三成。

遠傳電信業務資深副總趙憶南表示，初期缺貨狀況還是有，兩週後供應量會比較充足。

遠傳及亞太電信合併後，第一次遇到iPhone 16新機上市，井琪表示每年iPhone換機都可望帶動一波買氣，也可能有電信業者之間跳槽趨勢，今年來遠傳排隊果粉，就有來自同業的NP（號碼可攜）。

遠傳指出，蘋果AI的中文版明年出爐，期待會陸續看到更多智慧功能，發展更多生成式AI應用，遠傳也會持續在自己的加值服務上，推出更多的AI服務精進，未來AI是無處不在。

井琪分析，果粉一直就是果粉，就是最喜歡蘋果產品，蘋果每一代iPhone都會加上更多的功能，尤其今年是AI元年，加上沒有加價，兩個關鍵在一起，驅動很大的誘因進行換機。

另一方面，電信業者幾年前開始推動36至48個月的長約期綁約，近期已經陸續到期，遠傳預期，將帶起iPhone 12至13、14、15，等四個世代的換機需求。

遠傳分析，申辦長租期48個月用戶已高資費為主，大約有20%至30%用戶綁約48個月，一般消費者還是以30個月到36個月為主。

遠傳分析，以往上市初期，果粉申辦1,599元以上資費，占比重約七成到七成五，今年也可望維持。

至於iPhone 16上市，也可望推升5G滲透率表現，遠傳指出，截至8月底的月租型用戶5G滲透率已經達到41%，年底滲透率可望達到五成。

遠傳電信今日盛大開賣iPhone 16，總經理井琪（右3）現場大方宣布加碼，除能搶先入店申辦iPhone 16，還一口氣免費得到iPad Air、Apple Watch 10，總價值超過4萬元，可謂喜獲大三元。遠傳／提供
遠傳電信今日盛大開賣iPhone 16，總經理井琪（右3）現場大方宣布加碼，除能搶先入店申辦iPhone 16，還一口氣免費得到iPad Air、Apple Watch 10，總價值超過4萬元，可謂喜獲大三元。遠傳／提供

iPhone 遠傳電信

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