廣達強攻 AI 精準醫療 高管親揭「4大目標」曝最新市況

國內智慧醫療產業逐漸成熟，代工廠廣達（2382）作為AI領頭羊，也將人工智慧技術導入實際導入醫療領域，打造出多款涵蓋AI的應用醫療產品，而廣達旗下BU12事業部處長洪仲璽20日也親揭，集團在AI醫療領域的最新「四大目標」。他強調，AI不會累但醫師會，所以團隊希望透過較便利、較便宜的檢測方式，提供民眾擁有更完善、且方便的醫療服務，同時也讓醫師在看診過程更加輕鬆。

洪仲璽指出，廣達跨足醫療領域已有數十年的時光，隨著AI技術的逐步導入，團隊也會繼續擴大在智慧醫療領域的發展，並訂定「提高效率」、「改善診斷」、「增強醫療保健可近性」、「風險預測」四大目標，持續打造出各種進階應用新品，藉此提高國內醫療的精準性，並縮短救護時間，他坦言，透過AI人工智慧技術讓看很多以前未曾看到的東西，也確實帶動整個市場的發展。

洪仲璽分享，在「提高效率」方面，團隊目標打造出各種能自動執行日常、重複性醫療任務的硬體設施，並藉此實際的提高國內各大醫療院所的服務效率，而在「改善診斷」方面，則是要透過搭載最新技術的硬體來協助醫療保健專業人員，更加準確、且快速的完成診斷任務。