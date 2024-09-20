廣達強攻 AI 精準醫療 高管親揭「4大目標」曝最新市況
國內智慧醫療產業逐漸成熟，代工廠廣達（2382）作為AI領頭羊，也將人工智慧技術導入實際導入醫療領域，打造出多款涵蓋AI的應用醫療產品，而廣達旗下BU12事業部處長洪仲璽20日也親揭，集團在AI醫療領域的最新「四大目標」。他強調，AI不會累但醫師會，所以團隊希望透過較便利、較便宜的檢測方式，提供民眾擁有更完善、且方便的醫療服務，同時也讓醫師在看診過程更加輕鬆。
洪仲璽指出，廣達跨足醫療領域已有數十年的時光，隨著AI技術的逐步導入，團隊也會繼續擴大在智慧醫療領域的發展，並訂定「提高效率」、「改善診斷」、「增強醫療保健可近性」、「風險預測」四大目標，持續打造出各種進階應用新品，藉此提高國內醫療的精準性，並縮短救護時間，他坦言，透過AI人工智慧技術讓看很多以前未曾看到的東西，也確實帶動整個市場的發展。
洪仲璽分享，在「提高效率」方面，團隊目標打造出各種能自動執行日常、重複性醫療任務的硬體設施，並藉此實際的提高國內各大醫療院所的服務效率，而在「改善診斷」方面，則是要透過搭載最新技術的硬體來協助醫療保健專業人員，更加準確、且快速的完成診斷任務。
至於在「增強醫療保健可近性」方面，洪仲璽表示，團隊目前已打造出多項透過AI人工智慧萊驅動的非侵入性檢測，期盼藉此能徹底改變疾病檢測的效率，舉例來說，包括可完成射血分數（超音波）、高血鉀/低血鉀（血液檢查）的「心電圖預測」，還有能完成• AVF/AVG 狹窄、射血分數檢測的穿戴型「聽診器檢測器材」，目的都已獲醫院採用、成功技轉，他強調，智慧醫療仍有非常龐大的發展空間，廣達將持續跟進絕不落後。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言