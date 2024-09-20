大世科衝刺ESG能量 通過ISO 14064與永續報告雙重驗證

大世科（8099）提前響應政府「上市櫃公司永續發展路徑圖」的永續資訊揭露要求，通過BSI英國標準協會頒發的「ISO 14064-1：2018組織型溫室氣體盤查、查證」國際認證及「大世科永續報告書」驗證。

大世科總經理黃文宏表示，這是公司首次成功通過「永續報告書」及「ISO 14064-1溫室氣體盤查」的雙重驗證。全球對永續發展與氣候變遷議題的關注日益加深，大世科積極推動企業社會責任，並致力於減少營運對環境的影響。此次能順利通過BSI的驗證，不僅彰顯公司對永續發展的持續努力，更為公司未來長遠發展奠定堅實基礎。

大世科制定《環境政策》，執行包括「綠色採購、綠色減排、綠色資收、綠色揭露、綠色倡議」等永續治理專案。辦公室逐步汰換使用LED平板燈，較前年電力減少3.79%；推出純電車私車公用補助等節能減碳措施，減少公務車碳排放10.71%。

大世科預計今年投入250萬元綠色採購，提升綠色及在地採購的範圍；積極推動內部營運無紙化與外部客戶服務數位化，並逐步遷移資料與系統至能效更高的雲端機房。

大世科將每年進行溫室氣體盤查，追蹤減排效果並公開揭露，並完成ISO 14064-1第三方查核，為實現永續發展目標邁進。

大世科致力於ICT智慧轉型解決方案，以永續與數位雙軸轉型最佳整合方案實踐者為目標，提供「tsti OneService」一站式全方位服務，助力政府機關及企業實現數位轉型、智慧物聯創新、智慧城市、零碳整合的願景。

大世科已推出如ESG AIoT 戰情管理系統、遠距醫療視訊門診系統、AIoT 低碳廁所等協助方案，以資訊服務專業對節能排廢等環境議題，及城鄉數位落差等社會議題做出貢獻。