iPhone 16開賣 通路商訂閱制換機方案搶市

iPhone 16系列手機今天開賣，電商通路業者PChome網路家庭旗下金融科技公司21st FinTech今天宣布2項合作案，包括與遠傳電信合作的無卡分期專案，並攜手德誼數位推出iPhone訂閱換機服務；3C通路商神腦也祭出iPhone空機訂閱方案。

網家發布新聞稿指出，21st FinTech（廿一世紀數位科技）於2022年整合PChome集團資源，推出iPhone訂閱方案，主打零利率低月付額、免預繳免押金、年年換新機，並於2023年攜手中華電信推出iPhone for Life年年換新機方案。

網家表示，根據過去2年的訂閱數據，PChomeiPhone訂閱方案的用戶年齡層集中在21到39歲，占整體約66%。中華電信iPhone for Life方案的用戶年齡主要分布在39到49歲，占整體約54%。

在性別方面，PChome iPhone訂閱方案的男性用戶占比超過70%，而中華電信iPhone for Life方案的性別比例為6比4，同樣是男性居多。

在機型偏好上，無論PChome iPhone訂閱方案或中華電信iPhone for Life方案，高階規格的Pro及Pro Max訂閱比例均最高，可見入手門檻越高的機型，訂閱熱度隨之攀升。

廿一世紀數位科技總經理周厚宇表示，觀察過去一年參與iPhone訂閱服務的總用戶數，已較首年成長近50%，反映出市場對於新型態消費模式的接受度穩步提升。訂閱制是未來可能逐漸重要的消費型態，因為比起僅僅擁有產品，客戶更偏向搶先體驗、換新。

此外，3C通路商神腦今天宣布推出iPhone空機訂閱方案，主打免預繳、免押金，每月支付最低1584元，就能體驗最新iPhone 16系列。一年期滿等到蘋果下一代新機推出時，可以選擇回收舊機，或搭配資費續約訂閱最新一代iPhone，也能選擇付完尾款直接買斷手機。