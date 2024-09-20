iPhone 16買氣旺 遠傳總座看好iPhone 16銷售年增2-3成

遠傳今（20）日在三創園區開賣iPhone，總經理井琪指出，iPhone 16系列產品推出AI（人工智慧）新功能，可以說是蘋果的AI元年，加上價格不變，她看好iPhone 16銷售表現，有望較去年2-3成。

遠傳自上周五開放預購，光是開放第一天，果粉反應就相當熱烈，井琪表示，蘋果新品一到，通常大家會蜂擁而上，剛開始供不應求，但時間軸一拉長，就會陸續到貨；遠傳電信業務資深副總經理趙憶南指出，初期供貨比較吃緊，但遠傳會與原廠積極爭取，以滿足消費者需求，預計兩周之後供貨就會比較充足。

井琪表示，遠傳擁有最大5G頻寬、業界最大、黃金低頻連續頻寬，遠傳用戶平均頻寬是業界最大的。遠傳網路快又穩定、室內涵蓋又深，同時，遠傳運用全台首創獨家AI技術及大數據分析，全力打詐防駭，可以攔阻超過9成以上詐騙電話和簡訊。

而在資費方面，趙憶南表示，上市初期來說，1000元以上的高資費申辦率大約是7成到7成5，為了滿足果粉不同需求，5G推出多元資費；目前遠傳的5G月租型用戶滲透率大約是41%，希望年底滲透率可以持續增加，目標是超過45%。