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中華電信董座：iPhone 16將帶來5G開台後最大的換機潮

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信 「iPhone 16新機首賣會」，中華電信董事長郭水義宣布開賣。記者黃義書／攝影
中華電信 「iPhone 16新機首賣會」，中華電信董事長郭水義宣布開賣。記者黃義書／攝影

電信三雄今（20）日開賣iPhone 16，中華電信董事長郭水義指出，果粉熱情擁抱iPhone 16，難免會帶來缺貨狀況，中華電信會跟蘋果爭取最大供應量，滿足果粉需求，預估iPhone 16會帶來5G開台後最大的換機潮。

郭水義樂觀看待iPhone 16的AI（人工智慧）新功能，將會引起消費者青睞。郭水義指出，AI就有如蒸汽機、電力、以及資通訊網路發明，預期在第三代工業革命之後，會是第四代工業革命的最大驅動來源，而這樣的技術也會顛覆翻轉人類生活，相信AI一天如同人間數十年。

中華電信指出，AI技術發展雖然只有兩年，但不斷有新的東西出來，讓大家充滿驚奇跟期待，加上5G環境，這兩者搭配在一起，會創造很多想像不到的功能。

每一代新iPhone一推出，向來可以催出高資費月租用戶，中華電信也表示，iPhone開賣前兩、三個月，通常會有70-80%的用戶辦1399資費，樂觀看待今年新iPhone將持續催出高資費熱潮。

中華電信旗下手機通路神腦也觀察到iPhone 16預購以來的表現較去年成長，今天是iPhone 16 開賣首日，神腦「舊機換新機」優惠方案同步開跑，拿iPhone X、XS、XR、11~15系列，來換購iPhone 16 空機最高可多折1500元；拿iPhone 8 以上機型，換購iPhone 16系列搭配中華資費月繳1399元以上，再現折2000元，鼓勵消費者拿舊機做回收，不只環保又能賺回饋。

iPhone iPhone 16 中華電信

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