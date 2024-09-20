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中華電董座郭水義：迎接5G開台以來最大 iPhone 換機潮

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）今（20）日宣布iPhone 16系列手機開賣，中華電信董事長郭水義看好，iPhone 16可望迎來5G開台以來最大的iPhone換機潮。

面對今年買氣，郭水義表示，果粉熱情擁抱下，難免帶來缺貨狀況，期待果粉耐心等待，至於對於國際預約狀況，市場有一些雜音，不方便評論，但台灣人對於科技擁抱是世界上首屈一指，更看好AI功能，讓iPhone 16成為史上最強iPhone，可望吸引果粉升級，時間拉來看，也可望成為5G開台以來，史上最大iPhone換機潮。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，觀察市場需求及供給，Pro系列供貨量還是必較緊，需求遠大於供給，將積極跟蘋果溝通爭取到貨。

中華電信指出，今年可望驅動iPhone12、13，14、15等四個世代的果粉，樂觀看待AI及WiFi 7等技術都是一大突破，可望推升果粉換機。

此外，中華電信表示，iPhone 16主推資費月租1,399元以上資費，根據過往經驗，開賣到年底，1,399元以上資費都是占到七到八成。

至於果粉最期待的AI功能，中華電信業務執副林榮賜表示，現在AI功能主打圖像生成、修圖語音處理及文字摘要，但未來充滿想像性，加上5G環境會搭配出很多想像不到的功能。

胡學海表示，第一波買氣來自果粉很強烈的需求，緊接著蘋果將在10月AI上市，將吸引新一波對於AI有興趣的買氣，此外，蘋果對於所有開發者開放AI平台，也會有更多的軟體及應用驅動，會帶動另一波銷售效應。

郭水義表示，蘋果打造App store已經創造並引爆人類生活巨大改變，AI功能也會再次改變在App store的所有軟體，開發功能過程速度及時間有效地縮短時間及提升效能，AI將帶來指數型成長，是一個跳躍式升級的成長。

中華電信也看好，iPhone 16帶來既有用戶升級可望催化目前4G客戶也會從4G跳躍到5G，等AI到位，也可望驅動用戶繼續升級。

目前全台5G滲透率超過三成，中華電信表示，整體5G的傳輸量已經超過4G，隨著應用普及，對於資料需求量還是會比較大，將持續成長。

AI iPhone 中華電信

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