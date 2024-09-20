iPhone 16開賣 資深果粉連2年搶直營店頭香

iPhone 16系列新機今天開賣，蘋果直營店開放已預購的顧客取貨。35歲的徐先生連續2年搶下信義A13蘋果直營店排隊頭香，今天要入手iPhone 16 Pro Max的256GB容量白色鈦金屬款，是他的第13支iPhone。

資深果粉的徐先生大約早上4時30分到店門口排隊，心情既期待又緊張，目前服役中的手機是去年推出的iPhone 15 Pro Max。他沒選新顏色沙漠鈦金屬，是因為此款顏色不是自己偏好的金色。

徐先生告訴中央社記者，最期待的新功能是散熱改善，目前手機拍照時比較容易發燙。對於10月將隨著iOS 18.1更新一起推出的個人智慧系統AppleIntelligence，他也預期會是很方便的功能，只不過要等一陣子才能更新。

蘋果公司今天開賣4款新手機，包括6.1吋iPhone16、6.7吋iPhone 16 Plus、6.3吋iPhone 16 Pro、6.9吋iPhone 16 Pro Max，售價新台幣2萬9900元起。

全新亮相的「相機控制」功能透過軟硬體整合，為iPhone 16系列帶來相機體驗升級。這項新功能包含驅動點按體驗的觸覺開關、支援輕按手勢的高精準度力道感測器，以及提供觸控互動的電容式感測器。